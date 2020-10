Ecole en mode COVID : "Il y a des gamins qui n'y croient plus"

La décision est tombée ce mercredi après-midi. Les écoles francophones passent du code jaune au code orange adapté. La ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir s’est concertée avec les acteurs du monde de l’enseignement. Concrètement, l’enseignement en présentiel reste la règle pour tous les élèves de primaire et de secondaire au sud du pays. En cas de manque de professeurs, les écoles auront toutefois la possibilité de prévoir des cours à distance dès la troisième secondaire à condition que tous les élèves puissent y participer. Comprenez, que tous les élèves aient le matériel nécessaire pour suivre le cours depuis chez eux.

Pour Damien Dejemeppe, directeur du Lycée Martin V à Louvain-la-Neuve, c’est une bonne chose. "Je suis un partisan du présentiel. L’aspect d’adaptation qui est prévu me plaît. Cela laisse plus de souplesse aux directions. C’est la meilleure manière de suivre les élèves. C’est la meilleure solution par rapport à la réalité de mon école en tout cas."

Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l’enfant s’inquiète lui des retours qu’il a des familles et des adolescents. "A partir de 14 ou 15 ans, nombreux sont ceux qui disent que l’expérience scolaire est douloureuse. L’idée de porter un masque très régulièrement, l’idée de devoir garder les distances sociales alors que ce n’est pas dans le code génétique de l’adolescence, c’est extrêmement compliqué." Bernard De Vos attire l’attention sur le risque réel de décrochage scolaire. Ce qu’il appelle "le décrochage assis". Des gamins qui n’y croient plus. Qui sont là et qui attendent que le temps passe. Avec en plus, une situation de stress permanente parce qu’il faut rattraper le retard accumulé l’an dernier pendant le confinement."

Une réalité difficile pour l’enseignant

Certes la situation est difficile mais selon l’expérience vécue au sein de son établissement, Damien Dejemeppe constate que "les élèves préfèrent venir à l’école que de rester chez eux. C’est aussi l’avis de nos enseignants. Une fois que les élèves sont chez eux, la continuité scolaire est difficile à maintenir pour les enseignants". Les allées et venues d’élèves (qui s’absentent pour cause de COVID, ndlr) quand on est enseignant c’est difficile. Quand on ne sait pas qui va être présent et que les jours d’après certains ont disparu et que d’autres reviennent, c’est difficile d’assurer la continuité scolaire. La situation est pour l’instant nettement inconfortable mais elle est encore gérable".

L’implication du monde de l’éducation non formel

Le cas d’un enseignement à distance pose aussi la question de l’accès de certains au matériel. Bernard De Vos plaide pour une implication réelle de ce qu’il appelle le secteur de l’éducation non formel. "Des acteurs implantés dans les quartiers qui ont des relations de confiances avec les jeunes et les familles et qui peuvent jouer l’interface entre les familles en difficulté, les enfants et les écoles. Bernard De Vos rajoute aussi que "Si l’élève vient un jour sur deux à l’école, on peut très bien le faire rentrer à la maison avec des bouquins ou des photocopies pour travailler à domicile". Ce qui n’impose donc pas forcément un ordinateur pour suivre le cours.

Enfin, pour Damien Dejemeppe, la situation est encore gérable au sein de son établissement mais elle reste fragile. "Nous n’avons pas encore dû fermer de classes mais il est possible qu’on doive le faire à l’avenir."

