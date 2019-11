Ebola en RDC: un premier lot du deuxième vaccin réceptionné

Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé samedi avoir réceptionné vendredi 11.000 doses du deuxième vaccin contre la maladie à virus Ebola (MVE) qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus d'une année.

Le ministre provincial de la Santé du Nord-Kivu "a réceptionné vendredi 11.000 doses sur les 50.000 prévues pour le premier lot du deuxième vaccin contre le virus Ebola, Johnson & Johnson", indique le ministère de la Santé de RDC dans son bulletin sur la situation de l'épidémie publié samedi.

Ce vaccin vient de Belgique et sera utilisé en complément du 1er vaccin contre le virus Ebola, le rVSV-ZEBOV-GF, fabriqué par le laboratoire américain Merck Sharpe and Dohme (MSD) qui utilise la stratégie en ceinture dans les zones infectées par la MVE. Le nouveau vaccin concernera les populations des zones non infectées par la 10ème épidémie d'Ebola, expliquent les autorités.

Vendredi, Jean-Jacques Muyembe, chef des experts en charge de la lutte contre Ebola en RDC, a indiqué que le deuxième vaccin sera utilisé à la mi-novembre et que "l'opération sera simultanément lancée en RDC et au Rwanda".

Déclarée le 1er août 2018, l'épidémie d'Ebola en cours est la dixième sur le sol congolais depuis l'apparition de la maladie en 1976. Elle touche les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri et a fait 2.183 morts sur 3.272 cas, selon les derniers chiffres officiels. Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 245.999 personnes ont été vaccinées.