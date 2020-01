e-commerce : 75% des boutiques en ligne ne respectent pas les droits des consommateurs

Sur un demi-millier de sites de commerce en ligne examinés sous l’égide de la Commission européenne, deux tiers ne sont pas conformes aux droits des consommateurs, une proportion "inacceptable" pour Didier Reynders, le commissaire européen à la Justice.

La Commission a présenté ce vendredi les résultats d’une enquête menée à son initiative par les autorités nationales en charge de la protection de consommateurs dans l’UE sur près de 500 boutiques en ligne (vêtements, chaussures, meubles et articles ménagers, appareils électriques).

Le consommateur pas ou mal informé

"On ne peut accepter que, dans deux commerces en ligne sur trois, les consommateurs européens ne soient pas informés correctement de leurs droits. Le droit européen de retourner un produit dans les 14 jours a dopé la confiance des consommateurs. Les commerçants lui doivent beaucoup, ils ne devraient pas le dissimuler en petits caractères", a souligné Didier Reynders, en charge de la protection des consommateurs dans l’exécutif européen.

La directive européenne sur les droits des consommateurs garantit qu’en effectuant un achat en ligne, le consommateur a le droit de recevoir des informations claires, correctes et compréhensibles sur les modalités de livraison, les droits de rétractation et la garantie légale en cas de défaut du produit.

Or plus d’un quart des 500 sites internet examinés ne fournissaient pas d’information sur ce droit, qui permet à l’acheteur de retourner le produit au vendeur sans justification et de se faire rembourser.

►►► Lire aussi : personnalisation de l’expérience d’achat, création de la rareté… comment l’e-commerce vous pousse à acheter

Près de la moitié des sites examinés n’étaient pas suffisamment clairs sur le délai du renvoi, qui est à nouveau de 14 jours à compter de la date d’envoi de la demande de rétractation.

Sur près d’un cinquième des sites, le prix initialement présenté était incomplet : il n’incluait pas les frais de livraison, les frais postaux, d’autres charges potentielles ou l’information sur celles-ci.

En outre, plus d’un tiers des sites n’informaient pas les consommateurs de la garantie légale de minimum deux ans pour faire réparer, remplacer ou rembourser un bien au cas où il serait défectueux au moment de la livraison (même si le défaut apparaît plus tard).

Près de 45% des sites examinés ne fournissaient pas de lien clair vers la plate-forme de règlement des litiges de leur site web, comme la législation de l’UE les y oblige pourtant.

►►► Lire aussi : la moitié des sites d’e-commerce présentent des problèmes de sécurité

Enfin, un cinquième des sites ne respectaient pas le règlement sur le géoblocage, qui permet aux consommateurs de faire des achats à partir de sites web ne livrant pas dans leur pays de résidence, pour autant qu’ils puissent le faire livrer à une adresse du pays desservi par le commerçant.

Une enquête au niveau nationale

Les autorités nationales, l’Inspection économique pour la Belgique, doivent maintenant mener une enquête approfondie sur les irrégularités repérées. Les commerçants seront ensuite invités à corriger leurs sites web, sous peine d’actions contraignantes s’ils ne le font pas.

Moderniser la stratégie de 2012

"Aujourd’hui déjà, nous demandons aux plates-formes plus que ce que prévoit la législation européenne. Deux places de marché en ligne (Allegro et Cdiscount, NDLR) se sont encore engagées ce jeudi pour le retrait rapide des produits dangereux vendus sur leurs plateformes d’achat", fait-il observer. Ces deux plate-formes s’associent ainsi à AliExpress, Amazon, eBay et Rakuten France, qui ont été les premières entreprises à signer l’engagement en juin 2018.

Mais il en faut plus. Didier Reynders prépare une proposition de nouvelle stratégie de l’UE pour les consommateurs, l’actuelle remontant à 2012. Elle prendra en compte les exigences du Pacte vert et encadrera des problématiques comme l’obsolescence programmée ou le "greenwashing" (procédé marketing qui donne une image trompeuse de responsabilité écologique d’un produit). Elle touchera aussi, concernant la transition numérique, le respect des droits fondamentaux et des garanties de sécurité ou d’assurance (produits pharmaceutiques, voitures autonomes, etc.)

Quant à la proposition que la Commission avait lancée en 2018 pour instaurer une possibilité de "class action" (recours collectif de consommateurs devant la justice) à l’européenne, Didier Reynders s’attend à ce que les pourparlers avec le Parlement et le Conseil aboutissent au printemps.

Contrairement aux Etats-Unis, la formule préconisée passerait par une organisation reconnue (par exemple Test-Achats pour la Belgique, cite le commissaire). Le but est d’éviter le développement d’un commerce de la "class action" soutenu par des bureaux d’avocats spécialisés qui chercheraient à provoquer des recours par intérêt purement pécuniaire.