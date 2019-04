Durbuy s'attend à faire le plein de touristes durant le week-end pascal - © Tous droits réservés

Durbuy : un week-end ensoleillé en perspective - JT 13h - 19/04/2019 Un week-end de Pâques qui s'annonce des plus ensoleillés. C'est l'été avant l'heure et le secteur du tourisme se réjouit. Exemple du côté de Durbuy où on attend beaucoup de touristes dans la région durant les trois prochains jours.