Dumping social : trois ans de prison et confiscations après la mort de deux employés à Wingene

Le tribunal du travail de Bruges a condamné vendredi le patron de la société de transport Krismar à une peine de trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, pour traite des êtres humains, homicide involontaire et non respect des lois sociales. Deux employés polonais avaient été tués lors d'un incendie dans un entrepôt à Wingene en 2012. Au total, plus de 4,4 millions d'euros ont été confisqués.

Neuf travailleurs polonais dormaient dans l'entrepôt lorsqu'un incendie s'y est déclaré dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2012. Les mécaniciens Pawel Lewecki (27 ans) et Marcin Adamek (28 ans) sont décédés et deux autres victimes ont été grièvement blessées dans cet incendie dont les circonstances exactes n'ont jamais été établies.

Le patron de la société Krismar, quatre sociétés et un prévenu polonais ont réclamé l'acquittement, en vain. Leurs avocats ont également fait valoir que la procédure pénale était irrecevable, ce que le juge n'a pas repris dans son jugement.