Duel Ecolo - CDH : Maxime Prévot face à Alain Maron dès 20h05 sur la Une et Auvio

Le cube installé depuis vendredi dernier sur la Place Poelaert à Bruxelles n'a plus que deux duels à accueillir. Avant le face-à-face entre le PS et le MR ce vendredi, place d'abord au duel entre le CDH et Ecolo. Les deux partis enverront respectivement Maxime Prévot, récemment devenu président du CDH, et Alain Maron, une des figures montantes des écologistes.

Le débat s'annonce tendu. Depuis quelques jours, Maxime Prévot passe à l'offensive face à Ecolo. « Voter Ecolo, c'est voter pour le Parti socialiste », a-t-il déclaré ce mercredi matin sur La Première. « Le président du CDH joue offensif envers la N-VA et Ecolo pour tenter de se différencier, explique Bertrand Henne, notre journaliste politique. Il cherche à polariser ». Le CDH est mis en danger par Ecolo, qui pourrait l'éjecter du podium des plus grands partis francophones. C'est l'une des raisons qui expliquent cette agressivité de Maxime Prévot dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Une attitude que l'on a pu constater encore ce mercredi lors du débat des présidents.