Toc toc toc...Un curieux duo vient d'interrompre le cours de physique de William Gobert. « Nous devons faire un exposé », annoncent ces « stagiaires » au look un peu démodé. Ils s'installent bruyamment, font tomber leurs accessoires, bredouillent des définitions, s'emmêlent les pinceaux...Entre deux expériences « foireuses », les élèves se lancent des regards interrogatifs. Mais qui sont ces deux phénomènes?

« L'idée n'est pas de donner cours à la place du professeur », précise Loris, « mais de faire un spectacle qui reprend les points de matière et introduit la matière en la jouant dans la classe ». « J'ai toujours préféré étudier une matière une fois que ça m'intéressait, m'amusait , plutôt que de l'étudier de but en blanc sur du papier », complète Loïc, ingénieur électro-informaticien de formation. Il a fait l’École Polytechnique de Louvain-La-Neuve avant de s'orienter vers l'art dramatique. C'est là que le duo s'est « trouvé ».

Entretemps, les « stagiaires » ont éteint les lumières et proposé à la classe d'embarquer pour Jupiter en navette spatiale. « Tiens, au fait comment s'appellent les habitants de Jupiter? » Derrière les jeux de mots, les jeux de scène, le moon-walk sur les bancs, Loïc Vanden Bemden et Loris Legnaro glissent des notions scientifiques. Ça parle de planètes, de gravité, de poids, de masse, de vitesse...le tout accompagné de bruitages, de musiques... et de rires!

Du théâtre comique pour faire aimer la physique - © Tous droits réservés

Mais revenons en 5ème secondaire, à l’École Saint-Charles.

Les lumières se rallument, les élèves émergent après 50 minutes d'animation. Qu'en ont-ils pensé? «C'était..marrant! » « J'avais l'impression d'être dans un film » « Je pense que, abordé de cette façon, je devrais mieux retenir. Quand tu parles de tomber amoureux...pour expliquer la gravité...Ca me parle! En tout cas c'est vraiment différent de la façon dont on nous explique les choses d'habitude. Enfin, sans vouloir vous critiquer, hein Monsieur! »

« Monsieur » qui leur a réservé quelques surprises lui aussi! « Vous vous souvenez, l'histoire de la pomme, et du corps humain? Le calcul? Rien ne vous a paru bizarre? » Des erreurs ont volontairement été glissées dans la présentation. «Hé oui, nous avions un peu préparé, avec les comédiens! La présence de ces petites erreurs va me permettre de rebondir, par la suite, et de reprendre certaines notions avec les élèves. L'intérêt de cette conférence spectacle c'est d'attiser la curiosité des élèves, de capter leur attention, dans un monde où tout va vite, où ils se lassent vite...il faut créer le buzz comme on dit! »

Ce duo de jeunes comédiens se présente sous le nom « Circonférence ». Ils sont présents sur les réseaux sociaux (fb.me/CirconferenceSpectacle).