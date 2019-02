« Du plastique dans du plastique » : des clients dénoncent l’emballage de la nouvelle action Delhaize - © Tous droits réservés

Les briques en question sont placées dans des barquettes en plastique… et le tout est aussi emballé dans du plastique. L’idée n’a pas plu à plusieurs consommateurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux. « Coucou Delhaize, tu peux répondre à ça s’il te plaît parce qu’avec mes copains-copines on ne comprend pas tout », lance l’un d’eux. Il s’interroge dans une vidéo : « Qui chez vous s’est dit : 'Tiens, ça c’est une bonne idée allons gaspiller des ressources et de l’énergie pour (créer) des petits objets publicitaires pour les enfants' […] Qu’est-ce qui vous a pris ? »

« Bravo Delhaize pour votre geste écologique ! Deux morceaux de plastiques emballés dans du plastique Made in China », ironise un autre. Un troisième tempère : « C’est révoltant et je ne vais certainement pas défendre Delhaize, néanmoins, les plastiques présents dans l’eau ou dans le sol ne sont pas la responsabilité de Delhaize mais bien des consommateurs. » L’entreprise fait d’ailleurs des gestes pour diminuer la quantité de plastique dans ses rayons. Par exemple en proposant aux clients des sacs en coton pour transporter les fruits et légumes. Une tendance qui séduit aussi d’autres enseignes.

« On a compris le signal »

Il n’empêche, la brique a du mal à passer. Un message bien reçu par Delhaize. Contactée par la RTBF, l’entreprise « comprend la réaction des gens ». Et d’ajouter que « Delhaize fait beaucoup pour éviter les emballages superflus […], mais on a encore du boulot à faire ».

Concernant la barquette en plastique elle-même, la marque tient a préciser qu’elle est recyclable et qu’elle ne doit pas nécessairement finir à la poubelle. Elle peut aussi faire office d’élément de décor au moment de la construction du mini-magasin… ou d’accessoire lors d’autres bricolages. Et si elle est aussi grande, c'est parce qu'elle peut contenir davantage qu'une seule petite pièce, contrairement à ce qu'on voit sur les photos partagées sur les réseaux sociaux. Il n’empêche, conclut-on chez Delhaize, « on doit mieux réfléchir pour limiter l’usage du plastique superflu. On a compris le signal. »