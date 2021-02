Du monde à la Côte ce samedi : le bourgmestre d'Ostende demande de ne plus se rendre dans la station balnéaire

Le centre flamand du trafic signale sur Twitter que "la police d'Ostende demande de ne plus rouler vers la Côte. Les parkings sont tous remplis".

Le soleil et les températures douces donnent un air printanier à la Belgique ce samedi après-midi. Les maxima oscilleront entre 11 et 16, voire 17 degrés, sous un vent modéré de sud-sud-est, assez fort à la Côte. Résultat : de nombreux Belges ont décidé d’aller prendre l’air en bord de mer.

Encore une belle journée dimanche

En soirée et durant la nuit, quelques nuages feront leur apparition et le mercure descendra à 1 ou 2 degrés dans certaines vallées d’Ardenne et 8 à 9 degrés en plaine.

Dimanche, les champs de nuages élevés se retireront vers l’ouest durant la journée pour laisser la place au soleil et à des températures comprises entre 12 degrés sur les hauteurs ardennaises et 17 degrés en Campine.