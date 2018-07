Du festival Les Ardentes à Bruxelles en passant par Charleroi, les supporters fêtent les Diables Rouges

Que ce soit à Charleroi, au festival Les Ardentes, à Tournai ou à Bruxelles, les supporters se sont une nouvelle fois rassemblés en masse pour soutenir les Diables Rouges. Après un auto-goal et un but marqué par Kevin De Bruyne en première mi-temps, les belges se sont fait peur après avoir encaissé un but. C'était sans compter sur leur ténacité qui propulse l'équipe nationale en demi-finale où elle affrontera la France.

Pourtant, pas donnés favoris, les Diables Rouges ont offert un réel spectacle tant aux supporters présents sur place qu'aux téléspectateurs rassemblés derrière les écrans géants ou ailleurs.