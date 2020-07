Drogues : malgré le confinement, le trafic de cocaïne a connu une forte augmentation

Le trafic de cocaïne via la Belgique n’a pas connu de lockdown pendant la crise du covid-19. C’est le constat que fait le SPF Finances pour ces six premiers mois de 2020. L’année précédente, 23.235 kg de cocaïne avaient été saisis. En juillet 2020, le compteur en est déjà à 28.865 kg, soit une augmentation de 24%, et 5 tonnes de plus que sur la même période en 2019.

Selon le SPF Finances, le programme de contrôle des conteneurs (PCC) joue un rôle important dans la répression du trafic. "Le PCC peut être considéré comme une valeur ajoutée/une importance accrue pour le plan national des flux", estime Bob Van den Berghe, expert en law enforcement à l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

Le SPF indique que les douaniers, très sollicités par la fermeture des frontières européennes pendant le confinement, ont pu compter sur un nouvel outil, le sideloader, un monte-charge latéral. "L’avantage est que les douaniers ne dépendent plus des transporteurs et des entreprises de logistique pour la livraison des conteneurs aux scanners fixes, lors des saisies, du démantèlement et de la manipulation des conteneurs, etc.", explique le service fédéral. Désormais, les douanes peuvent retirer les conteneurs des quais de déchargement pour les scanner.