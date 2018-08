Drogues en festival: "On ne sait jamais ce que l'on prend"

La VRT a annoncé dimanche que deux festivaliers de Tomorrowland ont perdu la vie à la suite d'une overdose. La consommation de drogues illégales en sortie ou dans les festivals est monnaie courante, selon Tina Van Havere, professeure en toxicologie à l'Université de Gand: "Il ressort d’enquêtes que la moitié des personnes interrogées utilisent des drogues illégales lors de leur sortie."

Elle explique sur le plateau de De Ochtend (VRT) que le type de drogues varie en fonction du type de festival : "Dans le festival rock, on consomme généralement plus d’alcool et de cannabis. Dans les festivals de dance, les gens expérimentent davantage avec de nouvelles substances psychoactives."

Ecstasy, drogue bon marché

L'une des victimes de Tomorrowland serait morte après avoir consommé de l'ecstasy. À un certain moment, la consommation de cette drogue a un peu baissé en popularité au détriment de la cocaïne, mais elle reste très utilisée, notamment en raison de son prix et de la facilité avec laquelle on peut s'en procurer.

"Une pilule d’XTC coûte environ 6-7 euros alors qu’un gramme de cocaïne coûte 50-60 euros. C’est différent en Australie par exemple où les prix sont beaucoup plus élevés. Nous sommes en début de chaîne de distribution. Il n’y a pas eu beaucoup d’intermédiaires", confirme la toxicologue.

Elle met en garde contre la minimisation des risques liés à la consommation de drogues : "On ne sait jamais ce que l’on prend. Deux pilules identiques peuvent avoir des compositions totalement différentes. Ces composés peuvent s’avérer très dangereux. Il existe encore des substances qui peuvent provoquer une overdose."

Les festivals attentifs

Les festivals ne restent pas les bras croisés en matière de lutte contre les drogues. La police fédérale a par exemple annoncé que 63 dealers ont été arrêtés pendant les deux week-ends de Tomorrowland. Les forces de l'ordre ont également saisi de la drogue auprès de 430 festivaliers.

Pour Tina Van Havere, les festivals prennent le problème au sérieux : "Tous les organisateurs veulent éviter qu’une situation similaire à celui de Tomorrowland se produise. En coulisse, il y a beaucoup de travail effectué. La collaboration entre les services de répression et de prévention est très importante."

Même si elle ne connaît pas la cause de l’overdose, elle émet plusieurs hypothèses: "S'agissait-il d’une nouvelle drogue avec une substance psychoactive très forte? Les victimes avaient-elles peut-être l’habitude de prendre des pilules de moins bonne qualité? Chez nous, les pilules sont de haute qualité."

Le plus important c’est de s’informer. La toxicologue conseille également de commencer par prendre de petites doses avant de conclure "Si vous ne voulez pas prendre de risques, ne commencez pas."