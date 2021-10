Drogue dans des verres et agressions sexuelles présumées dans des bars à Ixelles : une information judiciaire en cours

Les premiers témoignages sont apparus dimanche soir sur les réseaux sociaux : plusieurs jeunes filles disent avoir été témoins ou victimes d’agressions sexuelles et de viols de la part d’employés d’au moins deux bars localisés dans le quartier du cimetière d’Ixelles en région bruxelloise. Selon ces témoignages, les barmans incriminés drogueraient les filles en versant une substance dans leur verre au préalable.

Certains de ces témoignages que nous avons recueillis datent d’il y a plusieurs années, d’autres sont plus récents (février 2020 et juillet 2021). Tous reprennent le même mode opératoire suggérant l’utilisation de drogue par les serveurs : "je n’avais bu que 3 verres et j’ai dû aller à l’hôpital", "ma pote était bien trop saoule par rapport à ce qu’elle avait bu".

Dans les différents témoignages que nous avons reçus, deux noms de serveurs ressortent souvent. L’un d’eux travaillerait successivement pour les deux bars incriminés, qui appartiennent d’ailleurs à la même personne.

Le démenti d’un bar mais une information judiciaire ouverte

Sur le réseau social Instagram où la plupart des témoignages sont publiés, l’un des bars incriminés a publié un communiqué démentant ce qu’il considère comme des "allégations".

"La sécurité et le bien-être de notre clientèle sont notre priorité absolue. Notre établissement est équipé de caméras infrarouges couvrant l’entièreté du lieu, et ce 24h sur 24. Tous les actes ou faits répréhensibles ayant lieu au sein du (bar) sont donc filmés et enregistrés, et ce, pour garantir votre sécurité ainsi que celle du personnel. […] La police nous confirme qu’il n’y a aucune enquête en cours ni plainte concernant des manquements d’un des membres de notre équipe. Nous faisons, et ferons toujours tout pour mettre en lumière des actes répréhensibles que nous condamnons."

Pourtant, le parquet de Bruxelles confirme que plusieurs plaintes concernant des faits de viols et d’attentat à la pudeur ont été enregistrées. Une information judiciaire est en cours. Selon nos informations, des prélèvements ont été effectués et plusieurs bars du quartier du cimetière d’Ixelles font effectivement l’objet d’une attention particulière de la part de la police. Le parquet s’est refusé à davantage de commentaires, en ne confirmant pas les noms des bars visés par ces surveillances.