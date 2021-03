Drogue, criminalité financière, corruption : les criminels trahis par leurs téléphones, réputés impénétrables

La police fédérale a mené ce matin environs 200 perquisitions, dont une vingtaine renforcée avec les unités spéciales, visant le crime organisé lors d’une intervention coordonnée au plus haut niveau policier et judiciaire, selon les informations recueillies par la RTBF. L’opération est le fruit d’une intense coopération internationale. En Belgique, les forces de l’ordre ont été mobilisées sur tout le territoire avec un déploiement particulièrement important autour d’Anvers où le port fait figure de plaque tournante du trafic de drogue. Des perquisitions ont aussi été menées à Bruxelles, dans le Limbourg et dans d’autres provinces.

Cette opération d’une ampleur jamais vue fait suite à deux ans et demi d’investigations de la police judiciaire fédérale, du parquet fédéral et du parquet d’Anvers sous la direction d’un juge d’instruction d’Anvers (section Malines). Du côté de la police et de la justice, si on confirme la tenue de perquisitions, personne ne souhaite faire de commentaire officiel à ce stade.

La RTBF a cependant appris à plusieurs sources que l’enquête se concentre sur le réseau de communication composé de cryptophones SKY ECC, parfois appelés téléphones PGP ("Pretty Good Privacy"), très largement utilisés par les milieux du crime organisé. Des criminels, parfois venus de l’étranger, se sont fournis en appareils de ce type auprès de revendeurs opérant en Belgique. Milieu de la drogue, criminalité financière grave et corruption font partie des matières investiguées par la police judiciaire fédérale.

Les enquêteurs ont déchiffré plusieurs millions de messages échangés par des criminels

Selon nos informations, des policiers fédéraux, notamment au sein de la "federal computer crime unit", ont réussi à infiltrer, espionner et localiser des appareils conçus pour assurer un maximum de discrétion à leurs utilisateurs. Grâce à un travail technique et informatique considérable, les enquêteurs se sont frayé un accès direct vers des millions de messages en lien avec des projets criminels, majoritairement des conversations secrètes de cartels de la drogue. Se croyant à l’abri des écoutes des autorités, des suspects communiquaient parfois sans aucune retenue via ce réseau.