Drapeau flamand ou flamingant : quelles différences ?

Après que les organisateurs du Pukkelpop aient demandé de retirer les drapeaux flamingants présents dans les campings du festival, la polémique a enflé au nord du pays, surtout dans les rangs de la NVA et du Vlaams Belang.

Les réactions n’ont pas tardé à fuser et certains, comme le président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, ont même accusé les organisateurs du festival de s’en prendre " au drapeau flamand ". Drapeau flamand, flamingant, … comment les différencier ? Pour y voir plus clair, nous avons posé la question à Bruno De Wever, historien du mouvement flamand.

Le drapeau officiel de la Région flamande, c’est le lion noir sur fond jaune avec des griffes et une langue rouges. " Ce drapeau remonte au Comté médiéval de Flandre, explique l’historien. Mais pour certains nationalistes flamands, les griffes et la langue rouges du drapeau flamand sur fond noir et jaune se rapprochent trop des trois couleurs du drapeau belge. "

Symbole du mouvement radical

C’est pour cela qu’à côté du drapeau officiel, il y a aussi celui du lion noir sur fond jaune avec les griffes et la langue noires. "Ce drapeau-là est le symbole du mouvement flamand depuis le 19ème siècle. Pendant la Première guerre mondiale, une partie du mouvement flamand s’est radicalisée, et dans l’Entre-deux-guerres, le drapeau noir et jaune est devenu le symbole du mouvement radical. "

Pour Bruno De Wever, ce drapeau représente le mouvement flamand au sens large. " Aujourd’hui, on peut associer ce mouvement au Vlaams Belang, d’un coté, et à la N-VA, de l’autre, mais il reste avant tout le drapeau des flamingants au sens large ", tient à préciser Bruno De Wever.

Repris par les collaborateurs flamands

L’historien du mouvement flamand rappelle également que ce drapeau a été utilisé par les collaborateurs pendant la deuxième guerre mondiale. " Mais on ne peut vraiment pas limiter ce drapeau à ce seul fait. Pour moi, ce serait la même chose de dire que le drapeau belge est le symbole de la colonisation parce que la Belgique a colonisé le Congo. C’est ridicule. "