Drame familial à Molenbeek et Dworp: "Il n’était pas connu pour avoir des histoires"

Les corps sans vie d'une femme et de ses trois enfants ont été découverts ce lundi à Dworp, dans le Brabant flamand. Il s'agit de l'ex-compagne et des enfants d'un homme âgé de 39 ans qui s'est suicidé lundi matin à Molenbeek-Saint-Jean. Selon le parquet, plusieurs éléments laissent à penser que l'homme a d'abord tué son ex et ses enfants avant d'attenter à ses jours.

Frédéric Delbrouck, membre du conseil de copropriété de l’immeuble situé sur le boulevard Mettewie, a assisté les pompiers et la police durant les opérations menées par les services de secours pour libérer les accès. Des accès bloqués par le véhicule incendié en bas de l’immeuble.

Selon son témoignage, recueilli par la RTBF, l’homme qui s’est donné la mort ce lundi matin "a garé sa voiture devant la partie commune des garages, à hauteur de son box qui était fermé. Il a mis le feu à son véhicule ce qui a occasionné de gros dégâts aux services techniques de l'immeuble et obligeant Sibelga et Proximus à intervenir".

"Le box est à proximité d’un car wash, réservé aux habitants de l’immeuble, mais condamné depuis plusieurs années, son box se trouve dans une allée à proximité", précise Frédéric Delbrouck.

"Pas le premier épisode de suicide dans cet immeuble"

L’incendie du véhicule a occasionné beaucoup de fumée et de suie. Les services de secours sont intervenus ce lundi matin à 5H30 dans ce parking qui s’étend sur trois niveaux et qui comprend 650 emplacements.

"En faisant le tour de l’immeuble, ils sont tombés sur un corps sans vie. Ce n’est pas le premier épisode de suicide dans cet immeuble qui compte 25 étages."

Frédéric Delbrouck affirme à la RTBF avoir croisé quelques fois l’homme qui s’est donné la mort ce lundi matin. "Je ne l’ai croisé qu’à quelques reprises, témoigne-t-il. Il n'était pas connu pour avoir des histoires."