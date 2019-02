Douze militants d’extrême droite interpellés lors d’une marche « pour la sécurité » à Zeebrugge

Douze militants d’extrême droite ont été interpellés administrativement dimanche après-midi lors d’une manifestation « pour la sécurité » – et contre l’immigration – à l’appel du Vlaams Belang et du groupuscule Voorpost à Zeebrugge, a-t-on appris de source policière.

Cette marche a rassemblé de 350 à 400 manifestants – 500, selon les organisateurs, qui protestaient contre l’insécurité que cause, selon eux, la présence de migrants en transit à Zeebrugge et dans les environs – aux cris de « Islamieten, parasieten » (« islamistes, parasites ») et « Alle grenzen toe » (« toutes les frontières fermées »). Ils s’en sont également pris à un prêtre brugeois, l’abbé Fernand Maréchal, qui aide les migrants en transit, et au bourgmestre de Bruges, Dirk De fauw (CD&V), favorable à une politique d’accueil « plus humaine ».

Douze personnes ont été interpellées alors qu’elles tentaient de pénétrer dans l’église Stella Maris, a indiqué une porte-parole de la police de Bruges, Lien Depoorter, à l’agence Belga.

La manifestation a été émaillée de discours du président du Voorpost, Bart Vanpachtenbeke, du député flamand Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) et du fondateur de l’organisation d’extrême-droite Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, qui sera la tête de liste du Vlaams Belang au scrutin fédéral du 26 mai prochain en Brabant flamand.