DoublePeine : "En Belgique, 70% des plaintes relatives aux violences sexuelles sont classées sans suite"

Mon ex qui sonne et mets des coups de pieds dans ma porte pendant plus de 2h pour récupérer notre enfant malgré la suspension de son dvh, j’appelle la police qui refuse de se déplacer car « il vous suffit de ne pas lui ouvrir ». #DoublePeine

Un site internet consacré au #DoublePein e a été mis en ligne. De nombreuses victimes peuvent désormais témoigner plus facilement et anonymement. Les membres du collectif Double Peine ont pu remarquer que les témoignages ne concernent plus seulement la France, mais aussi la Belgique.

Le collectif "collage féministe Bruxelles" lutte tous les jours contre les violences sexistes et sexuelles en Belgique. Ninon, membre du collectif, rappelle qu'une plainte classée sans suite n'est pas oubliée, et peut être reprise si des éléments complémentaires sont apportés. Mais selon elle, la culture du viol reste omniprésente. "Je pense qu'il faut en finir avec la culture du viol qui blâme les victimes et victimisent les bourreaux. Lorsque la victime est sous l'influence d'alcool, dans la loi, c'est un facteur aggravant pour l'agresseur. Or, une majorité des témoignages des victimes nous montrent bien que la police a une fâcheuse tendance à poser la question " avez-vous bu ? " et si la victime a le malheur de répondre oui, on lui rétorque qu'elle s'est mise en danger. On ne dira jamais cela à une victime de vol à l'arrachée."