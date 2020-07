Dossiers perdus, retards de paiement… la CAPAC débordée face à la crise du coronavirus

Avec la crise du coronavirus, des milliers de personnes se sont retrouvées sans emplois et ont dû avoir recours à la CAPAC pour percevoir leurs allocations-chômage. Plusieurs d’entre eux sont restés des mois sans retours de la part de l’organisme. Impossible d’obtenir quelqu’un au bout du fil ou par mail. La Capac a été complètement débordée par l’afflux massif de chômeurs temporaires à la suite de la crise Covid 19. Ils ont dû traiter jusqu'à 60 fois plus de dossier qu'à l'accoutumée.

Si la Capac accuse toujours un retard important, elle a recruté des renforts et dopé son système informatique. Mais de nombreux chômeurs sont toujours en détresse.

Vous êtes dans un tiroir perdu

Une situation catastrophique pour de nombreux demandeurs d’emploi qui ne savent plus vers où se tourner. C’est le cas de Sandra Pecora qui comme des milliers d’autres chômeurs temporaires a été littéralement baladée par l’administration de la Capac incapable de traiter son dossier voire de le retrouver. "Ouvertement et mot pour mot on m'a dit, 'voilà mademoiselle, vous êtes dans un tiroir perdu. Il y a des gens comme ça qui sont dans cette situation'. Je trouve cela inadmissible de leur part", raconte Sandra Pecora.

Des dizaines de milliers de chômeurs temporaires affiliés à la Capac ont dû attendre entre six et dix semaines de retard avant de recevoir leurs allocations de chômage. Et beaucoup attendent encore ! Des retards causés par le manque de personnel et un système informatique inadapté selon l’administration.

Intervention de la ministre

Il faut dire que l’organisme s’est retrouvé face à un afflux inédit de demandeurs d’emploi. 60 fois plus de dossiers que les 5000 demandes en période normale. Soit 300.000 dossiers. Résultat, la ministre de l’emploi, Nathalie Muylle, qui a la tutelle sur la Capac, a reconnu en commission de la chambre qu’il y a bien eu des retards.

Mais elle les met sur le compte des travailleurs et des employeurs qui n’auraient pas rempli correctement leur dossier. Et elle admet que les demandes sont encore traitées aujourd’hui avec un mois de retard. C’est pourquoi, la ministre a affirmé que 150 fonctionnaires sont venus en renfort et que 40 sont encore à recruter.

Mais elle s’est bien gardée de préciser dans quel délai seront traités les milliers de dossiers encore en souffrance.