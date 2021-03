Doses supplémentaires de vaccin : qui peut s’inscrire sur liste d’attente ? Comment faire ?

Alors que la vaccination vient de s’ouvrir pour les personnes de plus de 70 ans en Belgique, certains s’étonnent : alors qu’ils sont prioritaires, par leur situation professionnelle ou les comorbidités liées à leur état de santé, ils n’ont pas encore été vaccinés. Sur les 1,878.165 doses de vaccin qui ont été livrées, 1,420.931 ont été administrées, selon les chiffres de l’Agence des médicaments et de Sciensano : il y a donc des doses en stock.

Certaines doses restent d’ailleurs sans preneur dans les centres, faute de personnes qui se présentent ou à cause de flacons ouverts par erreur. La politique étant de ne surtout pas jeter de doses, la Wallonie autorise donc certaines personnes jugées prioritaires à bénéficier des doses surnuméraires.

Dans cette liste on trouve : les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes porteuses de comorbidités (définies par le Conseil supérieur de la Santé), les personnels de service d’urgence (pompiers, policiers d’intervention, militaires), le personnel hospitalier et de première ligne de soin, les résidents de structures d’hébergement et d’institutions de soins (handicap et santé mentale), ainsi que le personnel et les volontaires de centre de vaccination eux-mêmes.

Demander à son médecin traitant

Si l’on figure dans cette liste, on peut donc légitimement se porter volontaire. Mais comment ? En Wallonie, la réponse est claire : il faut passer par le médecin généraliste. "Chaque médecin est invité à nous envoyer une liste avec des patients qu’il considère comme particulièrement à risque, explique le docteur Marc Distexhe, directeur du centre de Hannut, près de Liège. Et quand il nous reste des doses, on pioche dans les listes et on demande aux gens de se présenter le plus vite possible, en restant objectif et en évitant tout passe-droit."

C’est ainsi que Marie-Christelle Philippe, 54 ans, a par exemple pu se faire vacciner. Considérée comme à risque, elle s’étonnait avec son mari de ne pas avoir été convoquée. "Au centre de vaccination, on lui a dit qu’il ne pouvait pas lui-même déposer ses coordonnées, mais par contre, vous pouvez passer par votre médecin traitant, raconte-t-elle. Le médecin m’a mis sur une liste lundi, et mardi j’étais convoquée."

►►► À lire aussi : Vaccination à Bruxelles : la Région va développer son propre outil pour la prise de rendez-vous

Pour Bruxelles, en revanche, pas de liste d’attente. Pour le moment, les rares doses surnuméraires sont réservées aux policiers, pompiers et personnels communaux, même dans le grand centre du Heysel. Pour le reste, il faudra attendre la semaine prochaine et la mise en place de l’interface de liste d’attente unique pour toute la Belgique, sur laquelle il sera possible de candidater en précisant sa catégorie.

Ceci étant dit, même en Wallonie, les doses surnuméraires ne sont pas courantes. "Sur une livraison d’AstraZeneca, on aura maximum 10 vaccins supplémentaires, et 6 pour Pfizer, précise Marc Distexhe à Hannut. Ce sont des vaccinations à la marge, on ne sait pas contacter un public large. Ce n’est pas par ce canal que nos concitoyens seront vaccinés."