Doses, âges, régions, livraisons... Où en est la vaccination contre le coronavirus en Belgique ? (graphiques mis à jour quotidiennement)

Cet article rassemble des graphiques vous permettant de suivre au jour le jour l'évolution de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Belgique.

Tous ces chiffres sont branchés directement sur la base de données de Sciensano. Les graphiques ci-dessous se mettent à jour quotidiennement quand de nouvelles données sont disponibles.

Notez qu'il y a un décalage de deux jours dans la diffusion des chiffres par Sciensano. Ce que vous voyez ci-dessous, c'est l'état de la situation il y a 48 heures.

Les lundi et mardi par exemple, vous découvrez les chiffres des samedi et dimanche qui précèdent. Le week-end, forcément, le rythme de vaccination est plus faible qu'en semaine.

Pour vous rendre directement sur un graphique, cliquez sur l'un des titres ci-dessous.

