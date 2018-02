Dormir serait aussi bon pour la santé qu'une séance de sport

Contrairement à des idées reçues, il semblerait bien qu'une bonne séance de sommeil réparateur soit tout aussi saine qu'une séance de sport, selon le site britannique Cosmopolitan.

Selon le docteur Guy Meadows, spécialiste du sommeil chez Philips, "le fait de ne pas dormir suffisamment chaque nuit a un lien avec un pourcentage de graisse corporelle plus élevé. Dormir moins de 7-8 heures par nuit est lié à un pourcentage plus élevé de graisse corporelle. Les recherches suggèrent que les personnes qui font en moyenne 6 heures par nuit sont 27% plus susceptibles d'être en surpoids. Ceux qui font en moyenne 5 heures par nuit sont 73% plus susceptibles d'être en surpoids."

Encore et toujours une question d'hormones

Derrière cela, ce sont deux hormones qui permettent de compléter cette explication : la ghréline et la léptine. Selon le docteur Meadows, "la ghréline régule notre appétit et donc la faim que nous ressentons, alors que la léptine régule la sensation de satiété, le signal pour arrêter de manger. Les recherches démontrent qu'après une mauvaise nuit de sommeil, les niveaux de ghréline augmentent et ceux de léptine diminuent, ce qui signifie que nous avons plus faim et pourtant moins rassasiés, d'où notre tendance à manger plus".

La nutritionniste Lily Soutter avance également que, selon une étude récente, le manque de sommeil peut augmenter la graisse contenue dans le ventre... et être contre-productif par rapport à votre éventuelle séance de sport : "Pendant le sommeil, la réparation des tissus musculaires et de nouvelles cellules sont régénérées, donc la privation de sommeil est l'ennemi de la construction de cette masse musculaire brûlant les graisses si importantes".

Sortir (pour faire du sport) ou dormir, à vous donc de choisir ! Même si, pour certains, leur choix est déjà fait et rien ne ferait changer leurs habitudes !