Dons de sang : diminution de 10% du nombre des donneurs alors que les demandes continuent d'affluer

La Croix-Rouge a lancé ce dimanche un appel à la population pour relancer les dons de sang, de plaquettes et de plasma. Le stock actuel de globules rouges est très bas et la seconde vague de covid-19 " ne permet pas d’envisager une remise à niveau rapide dans les semaines à venir", alerte dimanche la Croix-Rouge En effet, les collectes habituelles dans les universités ou dans les entreprises sont temporairement arrêtées suite aux normes sanitaires.

"Il est clair qu’il y a toute une série de collectes que nous organisons traditionnellement dans cette période, dans les écoles, dans les entreprises, les hautes écoles, et avec les codes rouges et le télétravail obligatoire, ces collectes sont difficiles à organiser pour l’instant et on a donc du mal à trouver des donneurs pour qu’ils puissent donner les poches de sang nécessaires aux hôpitaux pour l’instant", explique Olivier Bertrand, le porte-parole de la Croix Rouge sur la Première.

La demande ne diminue pas

Chaque semaine, la Croix Rouge a besoin d’environ 3000 poches pour contenter les besoins des hôpitaux. Un chiffre qui, malheureusement, n’est pas atteint de manière hebdomadaire. On constate également que les donneurs sont de moins en moins disponibles, ce qui amène à une diminution du nombre de donneurs de l’ordre de 10%.

"On se rend compte que non seulement les collectes sont difficiles à organiser, mais là où on organise les collectes comme d’habitude, les donneurs sont moins disponibles, avec certains qui ont le Covid ou d’autres maladies, ce qui fait qu’ils ne peuvent pas venir, et d’autres qui reviennent de voyage, ce qui fait qu’ils ne peuvent pas venir pendant un certain temps", rajoute-t-il.

Il y a donc une diminution des donneurs mais pas celle des demandes. Les services d’oncologie, qui soignent les personnes atteintes de cancer par exemple, n’ont presque pas diminué selon Olivier Bertrand. Ce sont des gros secteurs de consommation des poches et pour le porte-parole explique qu’il est impératif de répondre à la demande pour que les hôpitaux puissent faire leur travail.

La Croix Rouge a dû s’adapter à la situation

La Croix Rouge a dû réduire le nombre de lits afin de les espacer et de respecter les différentes mesures sanitaires. Elle demande également à la population d’être patiente parce que parfois, ça génère des files d’attente. "Je crois qu’il faut être solidaires les uns des autres, solidaires des malades en venant donner du sang, mais aussi solidaires entre le personnel et les donneurs, en sachant que c’est un métier aussi impacté par le contexte sanitaire actuel".

Le porte-parole remercie les 450 infirmiers ou infirmières qui travaillent au service du sang pour organiser les collectes et accueillir les donneurs dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte sanitaire, en respectant les mesures de distanciation et le port du masque.

Les horaires des centres de prélèvement permanents ont été renforcés et les donneurs peuvent prendre eux-mêmes rendez-vous (obligatoire) via le site internet www.donneurdesang.be. Les collectes de village restent en accès libre.