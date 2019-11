Donner le goût de la lecture aux enfants : le TEC Namur équipe ses bus scolaires de mini-bibliothèques

Il est 6h45 ce mardi matin au dépôt de Malonne. Une caisse remplie d’une cinquantaine d’ouvrages est déposée dans un bus qui part chercher une vingtaine d’enfants de l’enseignement spécialisé. Les trajets de ces jeunes peuvent durer parfois plus d’une heure. Alors, lire un livre ou une BD dans le car, c’est plutôt bien accueilli par les enfants ! "Les livres dans le bus, c’est bien. Je lis une BD", explique Célia 7 ans. "Cela nous aide pour l’école. Le trajet passe plus vite quand je lis". "Moi, je lis Spirou", détaille Thibault. "C’est bien parce qu’on sait lire dans le car et s’amuser".

L’opération "c’est la class' de lire dans le car" séduit

Cette initiative offre plusieurs avantages selon le TEC Namur. "Les agents accompagnateur et les chauffeurs trouvent que les enfants sont plus calmes dans les bus. C’est très utile car certains enfants de l’enseignement spécialisé sont turbulents. Lorsqu’ils lisent, on sent la quiétude", explique Claudine Nols. "En plus d’être occupés, on espère donner le goût de la lecture et d’apprendre aux enfants".

Après le ramassage scolaire qui dure de 6h45 à 8h20, les enfants sont redirigés dans de nouveaux bus : direction l’école avec la tête pleine d’histoires

Un appel aux dons est toujours le bienvenu. L’objectif est d’atteindre 5000 livres. Pour que chaque bus puisse offrir ce petit moment d’évasion et de détente aux enfants.