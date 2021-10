Donnay, GBT Holding, Nethys : les histoires mouvementées de Bernard Tapie avec la Belgique

La marque de raquettes de tennis Donnay existe depuis 1913 à Couvin, en Ardenne belge, lorsque Bernard Tapie s’y intéresse. Le tennisman suédois Bjorn Borg fait les beaux jours de la société dans les années 1970, jusqu’à sa retraite en 1983. Cinq ans plus tard, Donnay est en bien mauvaise posture et se déclare en faillite. Bernard Tapie, qui jusqu’alors n’avait investi que dans des entreprises françaises (La Vie Claire, Wonder) saisit l’opportunité de redresser une entreprise au bord du gouffre, une stratégie devenue sa spécialité.

A la fin des années 1980, le statut d’entrepreneur de Bernard Tapie n’est plus à prouver. Elu "homme de l’année" par les médias en 1984, il donne l’image d’un chef d’entreprise qui souhaite aider les jeunes à se lancer. En 1986, il crée l’émission 'Ambitions', sur la chaîne TF1, tout juste privatisée. Au cours de ce grand show médiatique qui veut mettre en avant l’entreprise et le dynamisme français, il invite de jeunes entrepreneurs à envoyer leur projet, qui est soumis en direct à un jury d’économistes et de publicitaires, dans l’optique que TF1 accompagne financièrement la réalisation de ce projet. Animée dans des grandes salles de concert, l’émission fera même un passage au Parc des Expositions du Heysel, à Bruxelles, avant de s’arrêter en 1987.

Mais 'Nanard' a-t-il vraiment été le fossoyeur de Donnay ? "Tapie était simplement un mauvais financier, nuançait Michel Guilluy, auteur du livre 'Donnay, la légende', dans un entretien à l’Avenir en 2011 . Son tort, c’est de ne pas s’être investi dans Donnay. Il n’est venu que trois ou quatre fois à Couvin. Et son management était divisé entre la France et la Belgique."

Associé à Albert Frère et à la Région wallonne, il reprend l’entreprise et y investit à hauteur de 51%. Mais malgré le sponsoring de stars montantes comme André Agassi, la marque peine à évoluer. Bernard Tapie s’intéresse surtout à Adidas qu’il vient d’acquérir. En 1991, il revend Donnay à l’Italien Carbon Valley pour 600 millions de francs belges, ce qui sera perçu comme un abandon par de nombreux habitants de Couvin, surtout après la deuxième faillite de Donnay en 1993.

En octobre 2010, Bernard Tapie devient gérant d’une société basée à Bruxelles, la GBT Holding, qui porte ses initiales. Basée à Bruxelles, cette société a un capital de 20.000 euros… mais deux mois plus tard, elle se voit attribuer plus de 60.000 titres du 'Groupe Bernard Tapie', pour atteindre plus de 215 millions d’euros. Or, à peine quelques mois avant, le Trésor public français avait remboursé 220 millions d’euros à Bernard Tapie dans l’affaire qui l’opposait au Crédit Lyonnais dans l’affaire Adidas de 1993. De là à y voir un exil fiscal … La holding sera finalement mise en liquidation judiciaire par le tribunal de l’entreprise de Liège en décembre 2018.

Dans la foulée, Bernard Tapie créera des écoles de commerce réservées aux jeunes de moins de 26 ans qui n’ont pas suivi un parcours classique. En tout, six écoles naissent, du Sud (Marseille) au Nord (Compiègne et Soissons) en passant par Namur, en Belgique.

Trois ans plus tard, la justice belge a effectué en mars dernier des perquisitions à Paris et à Saint-Tropez, dans le cadre d’une enquête de l’office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, liée à cette holding. En effet, la villa La Mandala, sur les hauteurs de Saint-Tropez, où résidait régulièrement Bernard Tapie, était la propriété d’une filiale luxembourgeoise de GBT Holding. Les conditions de l’achat de la villa et le rôle de facilitateur qu’aurait joué Lucien D’Onofrio, ancien vice-président du Standard de Liège et proche de Bernard Tapie, dans la transaction, possiblement via un prêt de plusieurs millions d’euros, font notamment l’objet d’investigations.

2012 : Uccle, le poker et les affaires

Le nom de Tapie a commencé à circuler dans la commune d’Uccle en janvier 2012, lorsque Bernard Tapie et son fils Laurent ont fait leur apparition au conseil d’administration de la société International Stadium Poker Tour Holding, qui organise des tournois de poker, et l’ont basée à Uccle. Le capital a été augmenté de 1,9 million d’euros. Seul problème à l’époque : la Commission des jeux de hasard n’avait pas été informée de la création de la société, et ne leur avait pas accordé de licence…