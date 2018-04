Don du sang pendant les vacances: à votre bon cœur

Les vacances de Pâques sont bientôt finies. Et si ça ne fait pas l'affaire des vacanciers qui doivent rentrer en Belgique, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les centres de prélèvement de sang. Car pour eux, les vacances sont d'abord des périodes creuses où les dons de sang se font moins nombreux.

Au centre Croix-Rouge de l'hôpital Erasme, à Bruxelles, les donneurs de sang se font plus rares depuis quelques jours. Parce qu’ils sont en vacances, mais aussi parce qu’ils partent, de plus en plus souvent dans des pays tropicaux. Ce qui interdit à ces vacanciers de donner du sang pendant 6 mois. A cela s’ajoutent les collectes moins fréquentes dans les entreprises durant les périodes de vacances. Mais pas de quoi paniquer, les réserves sont toujours suffisantes assure la responsable médicale de la Croix-Rouge à Bruxelles : " Nous sommes tout à fait capable de livrer du sans g dans les hôpitaux qui en ont besoin, mais nos stocks sont un peu plus fragiles. Il est donc vrai que, pendant ces périodes difficiles, les donneurs de sang se mobilisent un peu plus que d’habitude. "

Pour attirer les donneurs, la Croix-Rouge lance des appels aux dons sur les réseaux sociaux, mais aussi par téléphone. Car l’arithmétique à ses lois: une personne sur sept aura recours au don du sang, tandis que seulement deux personnes sur cent donnent de leur personne.