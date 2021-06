Don de sang : la Croix-Rouge lance un appel à la veille des vacances

“Venez donner votre sang”, c’est le message que la Croix-rouge martèle à la veille des congés d’été. Pour sensibiliser le public, et en cette veille de la journée mondiale du donneur de sang, elle organisait ce dimanche une marche de 5 km, à Huy, au terme de laquelle les marcheurs pouvaient donner leur sang.

José Dessart y participait : “J’ai eu besoin de sang une fois dans ma vie et donc je le donne depuis 40 ans maintenant. Quand on en a besoin, on est content d’en avoir.”

Chaque année, les dons de sang diminuent pendant les vacances d’été, quand les gens sont partis. Et dernièrement, le télétravail a aussi eu des conséquences : de nombreuses collectes ont été supprimées dans les entreprises, et les habitudes de certains donneurs ont été perturbées.

1000 poches supplémentaires par semaine

La Croix-Rouge a habituellement besoin de 3000 poches de sang par semaine pour la Wallonie et Bruxelles. “En prévision de juillet et août, qui sont des mois plus difficiles, on a tendance à voir les stocks à la hausse et donc il nous faudra mille poches supplémentaires par semaine”, explique Caroline Lefebvre, préleveuse au centre de Huy de la Croix-Rouge de Belgique.

Les réserves de la Croix-Rouge sont actuellement fragiles, surtout pour les groupes sanguins négatifs, mais les réserves en O + sont également limitées. L’organisation précise que ses prévisions ne lui permettent pas d’envisager sereinement les semaines à venir.

Les conditions pour pouvoir faire un don de sang sont toujours les mêmes : toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans et plus (avec certaines limitations au-delà de 66 ans), pesant au moins 50 kg et ne présentant pas de risque de transmettre des maladies infectieuses peut donner son sang.

Quelques précautions liées au Covid-19

Il y a une série de contre-indications classiques, auxquelles viennent s’ajouter celles spécifiques au Covid-19. Il faut attendre 17 jours si vous présentez un symptôme majeur ou deux symptômes mineurs, si vous êtes cas contact, si vous avez vous-même été diagnostiqué positif (le délai prend cours à la fin des symptômes et/ou du traitement ou à partir de la date du test si vous êtes asymptomatiques), ou si vous revenez de zone rouge. Vous devez par ailleurs attendre 24 jours si vous êtes en contact continu avec un cas confirmé de Covid-19.

Après avoir reçu une dose de vaccin, il faut attendre 48 heures (en cas de symptômes, il faut attendre 7 jours après leur disparition).

Philippe Vienne n’était pas dans le cas, il a donc pu participer à la marche et donner son sang après l’effort : “On manque de sang, on a traversé une période difficile, où on a bien vu que la solidarité était nécessaire donc c’est un geste naturel.”

Les dons peuvent se faire, sur rendez-vous, dans un des 16 centres de Bruxelles et de Wallonie, ou lors d’une collecte itinérante.