Pas de don de sang pour certains vacanciers rentrés du bassin méditéranéen

Depuis le début de l'été, certains vacanciers sont interdits de don de sang durant 28 jours à leur retour de voyage. Il s'agit des personnes revenant de régions du bassin méditerranéen où l’on retrouve des moustiques porteurs du virus dit du Nil occidental. Des zones de Grèce, de Serbie, du Kosovo, de Hongrie, d'Israel, de Roumanie, le nord de l’Italie, ou même les Alpes-maritimes en France sont concernées.

Au centre de son de sang de l'hôpital Erasme, les médecins ont des cartes géographiques à leur disposition pour mieux s’y retrouver. Ils questionnent chaque donneur potentiel avant les prises de sang et des personnes sont exclues presque quotidiennement. Cela ne fait pas les affaires de la Croix-Rouge de Belgique qui est déjà en manque de sang (surtout les rhésus négatifs) en cette période estivale.

Risque de contamination

Le virus du Nil occidental vient d’Ouganda où il a été isolé pour la première fois en 1937 chez une femme souffrant d'une forte fièvre. Il provoque, en effet, une maladie similaire à la grippe. La principale voie d'infection de l’homme est la piqûre d'un moustique infecté. Les voyageurs qui ont été piqués ne seront peut-être pas malades mais ils sont porteurs du virus. Il n'y a donc pas lieu de le transmettre via don de sang à des patients déjà fragilisés.

Aujourd’hui, les moustiques porteurs du virus du Nil occidental sont présents de façon permanente aux USA et au Canada. En été, il remonte également de l'Afrique vers l'Europe du sud et de l'est.