Don de sang : il faut toujours attendre 17 jours après un voyage en zone rouge, alors que la Belgique elle-même est en rouge

Si vous revenez d’un séjour de plus de 48 heures en zone rouge, vous devrez toujours attendre 17 jours avant de pouvoir donner votre sang. La Belgique étant elle-même une zone rouge, cette restriction n’a plus vraiment de sens. Elle reste pourtant d’application : "On s’est posé la question dans l’autre sens, si on impose ce délai aux personnes qui reviennent d’un pays en zone rouge, et si la Belgique est en rouge pour le moment, ne doit-on pas l’imposer aussi chez nous, mais là ça devient un peu compliqué !"

Du côté du service public fédéral (SPF) Santé publique, on ne prévoit pas de changement pour l’instant. Cette restriction fait partie d’un ensemble de contre-indications liées au Covid-19 : attendre 17 jours si on a des symptômes, si l’on est diagnostiqué positif, si l’on a eu un contact rapproché avec un cas confirmé, etc.

Pas de risque de transmission du coronavirus par le sang

Précisons qu’il n’y a aucun risque de transmission du coronavirus par le sang. "On ne le répète jamais assez, insiste Thomas Paulus, porte-parole du service Sang de la Croix-Rouge. Il s’agit d’un virus respiratoire, il se transmet par voie aérienne, et pas par le sang. Il n’y a donc aucun risque à donner du sang, ni à en recevoir."

Ces restrictions sont en fait destinées à éviter les contaminations (par voie aérienne) sur le lieu de la collecte. "On prend toutes les précautions possibles (distances, masques, etc.) mais ça reste un espace fermé. On veut éviter les contaminations entre donneurs ou entre les donneurs et le personnel", précise Thomas Paulus.

Le délai de 48 heures après la vaccination : une précaution pratique

Quant au délai de deux jours imposé après une vaccination, il ne s’agit que d’une précaution pratique, comme l’explique la Croix-Rouge sur son site : "Si vous venez faire un don juste après avoir reçu le vaccin et que vous ne vous sentez pas bien/fiévreux·se par la suite, nous serons obligés de détruire votre don par précaution. Nous ne savons en effet jamais à 100% si cet état fébrile est lié à la vaccination ou s’il cache autre chose. Passé ce délai de 2 jours, il est en effet peu vraisemblable que vous ressentiez encore des effets secondaires du vaccin. En procédant ainsi, nous limitons le nombre de signalements de maladie après un don ainsi que le nombre de dons que nous devrions détruire par précaution."

La pandémie perturbe les collectes de sang

On l’a déjà signalé, la pandémie perturbe les collectes de sang. Outre ces restrictions, le télétravail a aussi eu des conséquences : de nombreuses collectes ont été supprimées dans les entreprises, et les habitudes de certains donneurs ont été perturbées. Même si beaucoup d’employés ont retrouvé le chemin du bureau en ce mois de septembre, "certaines entreprises restent toujours frileuses", explique le porte-parole de la Croix-Rouge.

Les stocks sont suffisants mais cela pourrait changer

Les stocks sont encore suffisants pour le moment. "Mais, si ça continue comme ça, dans 3 semaines ou un mois, ce sera de nouveau problématique", alerte Thomas Paulus, porte-parole du service Sang de la Croix-Rouge. "On compte pour le moment toujours 20% de dons en moins que ce qu’on reçoit habituellement."

L’été, les centres de collecte sont traditionnellement moins remplis : les dons baissent habituellement de 15%. Cet été, avec l’effet coronavirus, ils étaient en baisse de 20% au début du mois de juillet. Et suite aux inondations, ils avaient carrément diminué de 40%. Le dernier appel de la Croix-Rouge, à la fin du mois de juillet, a permis de regonfler les stocks, mais la situation reste donc tendue.

Si vous souhaitez donner votre sang, vous pouvez prendre rendez-vous via le site internet www.donneurdesang.be