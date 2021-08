Don de sang des homosexuels : la Belgique toujours en retard

C’est simple : avant 2017, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, appelés médicalement HSH, étaient exclus de tous les dons. En 2017, une loi est émise , rendant le don de sang possible pour les homosexuels… Mais seulement s’ils respectent auparavant une abstinence d’un an.

12 mois d’abstinence. Une mesure aux allures d’interdiction, même pour Thomas Paulus, porte-parole du service sang de la Croix-Rouge : "On est conscient que c’est très long et que cette restriction reste très forte pour tout homme ayant un rapport avec un autre homme. Mais il faut savoir que des comportements à risques sont aussi très observés chez les personnes hétérosexuelles : le délai de 12 mois après la fin de la situation à risque vaut non seulement pour HSH, mais il s’applique aussi à tout comportement sexuel entraînant un risque accru de contraction d’une maladie infectieuse transmissible par le sang."

Toutes ces données sont récoltées lors d’un entretien et d’un questionnaire préliminaire auquel aucun futur donneur n’échappe. Mais toujours est-il que les conditions sont bien plus restrictives qu’on soit HSH ou non. L’argument avancé est celui de la sécurité du sang face à une exposition possible au VIH.

Thierry Delaval, ancien président et cofondateur d’Arc-en-ciel Wallonie, suit le dossier depuis des années. Pour lui, l’argument de sécurité s’entend totalement. Le problème est que cette interdiction est bien trop large. Et, c’est là que se cache, sans doute, la discrimination :

"Du point de vue de la loi belge, le fait d’avoir une quelconque relation de type homosexuel entre hommes est en soi un comportement à risque. Nous, nous plaidons pour une distinction des choses selon les situations conjugales, selon le port ou non du préservatif, selon qu’il y ait pénétration ou non. En fait, il y a toute une série d’activités sexuelles qui n’ont pas le même degré de risque. C’est un peu tuer une mouche avec un canon que de dire 'on exclue tous les HSH'".

Prendre immédiatement tous les HSH comme personne à risque est discriminant. D’autant plus que des solutions existent :