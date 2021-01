Domicile, travail, cercles d'amis et familiaux : les principaux lieux de contamination au coronavirus

Sciensano, l’institut belge de Santé publique a tenté de déterminer où se produisent les infections. "Les lieux possibles de transmission les plus fréquemment signalés sont au domicile (22%), au travail (10%) ou en famille et chez des amis (8%)", indique Sciensano dans son dernier rapport épidémiologique pour la période comprise entre le 17 et le 23 janvier derniers.

Prudence toutefois. Déterminer précisément où la contamination a pu se produire n’est pas chose simple. Ici, ce sont les informations émanant des malades qui ont été collectées et compilées. Raison pour laquelle "45% des cas confirmés COVID-19 contactés ont indiqué ne pas savoir où ils avaient contracté l’infection". Ensuite, il faut tenir compte des légères variations observées de semaine en semaine pour tirer des conclusions définitives.

Rappelons que pour obtenir ces informations, les autorités sanitaires procèdent au suivi de contacts, permettant de limiter la propagation du virus au sein de la population (par l’identification rapide des contacts à haut risque). "Ces questions complémentaires sont posées uniquement aux cas COVID-19 confirmés qui ont été contactés par le contact center. Ces informations ne concernent pas les contacts à haut risque lorsqu’ils sont contactés. Au cours de la période du 17 au 23 janvier, 86,2% des cas COVID-19 confirmés ont été contactés avec succès", précise encore Sciensano.

Maisons de repos, activités pour adolescents

Dans le tableau fourni par Sciensano, des codes couleurs sont utilisés. La couleur rouge renvoie aux lieux actuellement inaccessibles (salons de coiffure, cafés…). En orange, on retrouve les espaces ouverts mais soumis à des règles ou des restrictions comme les écoles et les universités.

On constate ainsi qu’après le domicile, le travail, les cercles familiaux et d’amis, ce sont dans les maisons de repos (7%) et lors d’activités pour adolescents de plus de 12 ans (4%), pourtant soumis à restriction, que le virus circule. A noter que 3% des contaminations sont signalées avoir eu lieu à l’hôpital.

Enfin, l’institut de santé publique a également établi la proportion de cas confirmés pouvant identifier un autre cas confirmé comme source d’infection. "Pour 55% des cas, aucune source exacte n’a été rapportée. En cas d’identification de la source d’infection, cela est principalement expliqué par un contact au sein du ménage (21%), un autre membre infecté de la famille (5,7%) ou un collègue infecté (5,6%)."