Djihadistes condamnés pour les attentats de Bamako : satisfaction pour des proches des victimes belges

Coupables, sans circonstance atténuante : deux djihadistes ont été condamnés à mort ce mercredi par la justice malienne pour avoir commis les attentats du Radisson Blu et de la Terrasse, qui ont ensanglanté Bamako en 2015, après deux jours d’un procès placé sous haute sécurité. Un troisième prévenu, absent au procès, a été condamné par contumace à la peine capitale également.

"Nous nous réjouissons de cette décision, qui démontre au peuple malien qu’on ne peut pas tout faire", a réagi un Mamary Diarra, avocat de certaines parties civiles. "C’est un symbole, c’est comme une condamnation à perpétuité", puisque la peine de mort n’a plus été appliquée au Mali depuis une quarantaine d’années, a-t-il ajouté.

Des proches des victimes ont pu suivre le procès depuis le parquet fédéral à Bruxelles

Les attentats de Bamako ont fait 25 victimes dont 3 Belges : un militaire (il n’était pas en mission pour la Défense à ce moment-là), un travailleur du parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles et un entrepreneur. Sur le site de l’association de victimes V-Europe, des proches indiquent que la condamnation de ces hommes "est une étape essentielle, la preuve que les crimes commis ne restent pas impunis, que la justice triomphe, et un moyen supplémentaire d’aller de l’avant et de se reconstruire."

Contacté par la RTBF, Florian Jehin, fils de l’entrepreneur Thierry Jehin décédé dans l’attentat du Radisson Blu de Bamako, confie sa satisfaction "de voir que l’État malien a été en mesure de trouver les responsables des attaques et de les juger. Nous pouvons ainsi tourner une page". Florian Jehin se dit également reconnaissant envers la justice belge qui s’est impliquée dans ce dossier. Les proches des victimes ont pu suivre les deux jours du procès en direct, en vidéoconférence, depuis une salle du parquet fédéral à Bruxelles.

Une vengeance pour Charlie Hebdo

Fawaz Ould Ahmed, l’accusé principal, avait dans la matinée confirmé avoir commis l’attaque de mars 2015 contre le bar-restaurant La Terrasse (5 morts, dont 1 Belge), puis avoir organisé l’attentat contre l’hôtel Radisson (20 tués, dont 2 Belges) le 20 novembre de la même année.

"C’est nous qui l’avons fait, Al-Mourabitoune", dit-il, en référence au groupe de l’Algérien Mokhtar Belmokhtar, lié à Al-Qaïda. "On n’a pas honte, on est fiers. Par vengeance du prophète, après ce qu’ils ont fait à Charlie Hebdo. C’est les photos, les caricatures".

Après une ultime prise de parole du ministère public et une très courte délibération, le président du tribunal a annoncé la sentence : "la peine de mort et 10 millions de francs d’amende (environ 15.000 euros)".

Les deux accusés présents, sans réaction à l’énoncé du verdict, ont alors été extraits du tribunal, cagoulés et menottés. Un des avocats de la défense a déclaré à la sortie de l’audience qu’ils allaient se pourvoir en Cassation. Ils ont trois jours pour le faire.