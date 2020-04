Dix vacanciers voulaient rejoindre Cannes depuis Londres en jet privé, malgré le confinement: ils ont été refoulés

10 voyageurs de différentes nationalités, qui circulaient à bord d'un jet privé en provenance de Londres, se sont vus refuser l'entrée du territoire à l'aéroport de Marseille: ils avaient prévu de passer quelques jours de vacances sur la Côte-d'Azur malgré l'épidémie de coronavirus, explique BFM sur son site internet.

Alors que la France est confinée depuis le 17 mars, l'initiateur du voyage, un ressortissant croate qui travaille dans la finance et l'immobilier, avait réservé une villa de luxe à Cannes. C'est ainsi que trois hélicoptères d'une compagnie du Var attendaient en vue de leur transfert les dix passagers visiblement peu soucieux des mesures de barrage contre la pandémie: trois jeunes femmes d'une vingtaine d'années et sept hommes de 40 à 50 ans de diverses nationalités : croate, allemande, française, roumaine et ukrainienne.

C'était compter sans la vigilance des autorités locales: les vols commerciaux sont fortement réduits dans les aéroports et les autorités "regardent à la loupe" les vols privés, a expliqué une source proche de l'enquêt à BFM.

La police des frontières de l'aéroport a ainsi voulu dissuader le jet privé de se poser sur son tarmac. L'avion a quand même atterri, mais aucun passager n'a été autorisé à descendre. Après avoir tenté de faire jouer leurs relations pour forcer le barrage des autorités de l'aéroport, les vacanciers ont finalement repris l'air dans la foulée: aucun ne présentait de motifs valables pour voyager.

Ils n'ont toutefois pas été verbalisés, puisque "juridiquement ils ne sont pas entrés sur le territoire", rappelle une source policière à BFM.