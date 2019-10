Dix-huit arrestations pour phishing et escroquerie dans la région d'Anvers

La police a mené 19 perquisitions simultanées et a arrêté 18 personnes jeudi à Anvers, Schoten et Heist-op-den-Berg, dans le cadre d'une enquête concernant des faits de phishing (escroquerie en ligne) et d'escroquerie, a indiqué le parquet anversois.

Treize adultes âgés de 18 à 24 ans et cinq personnes de 17 ans font partie des suspects. Ils auraient volé des cartes bancaires ou des données confidentielles, avant de retirer de l'argent dans des casinos d'Anvers et des Pays-Bas entre autres.

Avec la technique du phishing, les fraudeurs se font passer pour une institution légitime, comme une banque, pour s'emparer d'informations sensibles telles que des mots de passe, des noms d'utilisateur ou des informations bancaires.

Les suspects visés par cette enquête auraient également volé des cartes bancaires ou des données confidentielles en regardant par-dessus l'épaule des victimes (shouldersurfing).

D'après l'enquête, ils ont ensuite recruté des "mules" via Snapchat et WhatsApp afin de faire transiter l'argent dérobé sur leurs comptes bancaires. Les sommes ont finalement été retirées dans des casinos d'Anvers et des Pays-Bas ou utilisées pour acheter des marchandises.

Au total, le parquet a identifié une quarantaine de faits pour lesquels la bande est impliquée. Les personnes interpellées sont suspectées d'organisation criminelle, association de malfaiteurs, escroqueries, faux et extorsion.