Dix ans après avoir tué son bébé parce qu'il pleurait, un père arrêté pour avoir jeté au sol sa fille de 3 mois

Les pleurs du bébé l'énervaient, parce qu'il jouait à son jeu vidéo, alors il l'a frappé. A mort. Condamné à dix ans de prison en 2011 pour avoir tué à coup de poing son jeune fils de 6 mois, un père violent vient à nouveau d'être arrêté après avoir violemment jeté au sol sa fille de 3 mois. Le bébé présente de multiples fractures du crâne, et son état est considéré comme critique.

C'est Het Laatste Nieuws qui rapporte ce fait divers interpellant et tire un portrait inquiétant de Cédric V., 36 ans aujourd'hui, dont les multiples interpellations n'ont visiblement pas réussi à le mettre sur le droit chemin.

Avant de frapper mortellement son bébé en août 2008, il avait déjà été présenté en mai à un juge d'instruction pour des coups portés à l'enfant, et interdit d'approcher sa femme et son fils pendant 3 mois. A peine revenu, on avait constaté de nouveaux coups. Jusqu'à celui, fatal, porté parce que le bébé avait eu le malheur de pleurer alors que son père, accro aux jeux vidéos, s'adonnait à son activité favorite.

Condamné à 10 ans en 2011 pour ce meurtre, le père violent a effectué une partie de sa peine en prison, puis a porté un bracelet électronique jusqu'en février 2018. Sa peine avait été, il est vrai, partiellement réduite pare que selon le juge, "l'homme a témoigné d'un début prudent de compréhension de la culpabilité". C'est sous ce régime de liberté surveillée qu'il a rencontré sa nouvelle compagne et eu un enfant avec elle.

Il donnait le change, explique le journal, multipliant sur Facebook les photos avec des messages d'amour. Mais laissé seul avec sa fille, l'homme a été repris par ses vieux démons : une fois qu'elle a pleuré parce qu'elle avait faim, il l'a violemment jetée par terre, provoquant des blessures qui l'ont plongée dans un état critique. L'homme s'est ensuite rendu à la police dimanche soir. Il a comparu devant le juge d'instruction et a été arrêté. "Notre client est soupçonné de tentative de meurtre", confirment au journal ses avocats, Wouter Smet et Kristof Lauwens.