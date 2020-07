Distance de sécurité à la piscine : des caméras pour rappeler à l'ordre les nageurs

La société Poséidon (en référence au Dieu grec de la mer) équipe plusieurs piscines belges d’un système anti-noyade. En ces temps de crise sanitaire liée au coronavirus, l’entreprise française basée à Boulogne-Billancourt développe désormais des caméras permettant de signaler le non-respect des distances de sécurité dans les bassins.

C’est le journal français Le Parisien qui l’annonce ce mardi : un projet-pilote est mené à la piscine Rosa Parks de Clichy-sous-Bois. Le principe : un algorithme calcule la distance entre les nageurs. Et si celle-ci n’est pas respectée, ceux-ci sont rappelés à l’ordre. Mise en situation lors du cours d’aquagym. Dans le grand bassin, une vingtaine de nageuses s’exercent en musique. Au-dessus des têtes, un écran. Il va afficher deux codes couleurs. En vert : pas de problème, les distances sont respectées. En rouge : attention, il y a moins d’un mètre cinquante entre certains participants à la séance.

Ecran rouge et écran vert

Mais le système n’opère pas que lors de la séance d’aquagym. A tout moment, le maître-nageur peut passer à l’action et inviter les personnes qui restent trop longtemps proches et immobiles à se séparer. Un écran de contrôle va même plus loin pour aider les sentinelles des bassins : les nageurs qui ne respectent pas les règles sont matérialisés par un point jaune, rapporte Le Parisien.