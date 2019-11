Disparition de Theo Hayez : une vidéo inédite pourrait relancer l'enquête, selon son cousin

Une séquence vidéo inédite, publiée par nos confrères britanniques du Dailymail, pourrait relancer les recherches menées par la police pour retrouver cet adolescent belge, Théo Hayez, disparu en Australie en mai 2019. Son cousin, Michael Dorkhom, en est convaincu. C’est ce qu’il a déclaré dans "The Lighthouse", un podcast réalisé par le journaliste David Murray et diffusé sur le site web du quotidien, The Australian. "Ce gars qui travaille à la station-service Caltex située en face du commissariat m’a envoyé un message disant qu’il avait vérifié les caméras de sa station-service et qu’il avait vu quelqu’un passer dans la rue. Ça correspond à la chronologie des événements et ça ressemble à la démarche de Théo​​​", a-t-il affirmé.