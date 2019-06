Disparition de Théo Hayez en Australie: des chiens policiers prennent part aux recherches

Toutes les ressources de la police australienne sont mises à disposition pour procéder aux recherches de l'étudiant belge porté disparu depuis fin mai à Byron Bay (est). Jeudi, les policiers étaient assistés par des chiens renifleurs.

"Les inspecteurs et les agents de police sont toujours à la recherche" jeudi de Théo Hayez (18) porté disparu depuis le 31 mai dans la station balnéaire de Byron Bay, a confirmé à Belga la porte-parole de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, Samantha Long. La police du district de Byron Bay est assistée de chiens renifleurs, alors que "toutes les ressources au sein de la police régionale sont utilisées", a déclaré la porte-parole. Les recherches se poursuivent à l'est et au nord-est de la localité, ainsi que le long de la plage de Belongil, faisant face à l'auberge de jeunesse où logeait Théo Hayez.

Ses affaires ont été retrouvées intactes dans cet hébergement plusieurs jours après avoir été aperçu pour la dernière fois au sortir d'une boite de nuit le 31 mai à 23h00, comme en attestent des images de caméras de surveillance. "Mercredi, nous avons mené d'importantes recherches aux alentours de la plage de Belongil, mais malheureusement nous n'avons pas été en mesure de localiser Theo à ce stade", a affirmé le superintendant de la police de Byron Bay, Dave Roptell, cité par le média local The Northern Star. "Nous n'avons pas encore obtenu de résultat à ce stade mais qui sait ce qu'il peut advenir alors que nous continuons notre enquête et nos recherches", a-t-il poursuivi, affirmant que "nous restons toujours positifs et gardons toujours espoir".