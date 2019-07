Disparition de Corine Bastide: aurait-elle pu être retrouvée plus tôt grâce à son téléphone?

Cela faisait 6 jours que Marie Bastide, appelée Corine par ses proches, était portée disparue . La wanzoise a finalement été retrouvée vivante ce lundi soir vers 18 heures. Elle était coincée dans sa voiture, retournée dans un fossé, non loin de la sortie de l’autoroute E42 à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Une question se pose : pourquoi n’a-t-on pas localisé plus tôt le véhicule accidenté ?

Ce sont finalement des amis et des membres de la famille de la quadragénaire qui sont tombés sur le véhicule et qui ont alerté les autorités. Ils étaient à Saint-Georges-sur-Meuse pour distribuer des avis de disparition lorsqu’ils ont découvert le lieu de l’accident.

La localisation GSM

Le téléphone de la Wanzoise a été repéré, pour la dernière fois, dans la matinée de mercredi dernier à Saint-Georges-sur-Meuse. Depuis lors, plus aucun signal téléphonique n’a été émis. De source policière, il est en principe assez simple de localiser un individu via son smartphone pour autant qu’il soit allumé. La recherche se base sur les données recueillies par plusieurs antennes relais qui ont capté le signal du téléphone en question.

Le téléphone va constamment faire des mises à jour du réseau et va donc laisser une trace de géolocalisation exploitable en cas d’enquête. Même si le téléphone est inactif en poche, il continuera à chercher le réseau le plus performant à l’endroit où il se trouve. Si l’appareil est éteint, plus aucun signal n’est diffusé. Il sera juste possible d’obtenir une information sur l’endroit où le téléphone s’est arrêté.

L’enquête devrait préciser si les recherches via le téléphone auraient pu faire en sorte que l’on retrouve Corine Bastide plus rapidement. A ce stade, aucun élément du dossier à ce propos n’a été communiqué.