Disneyland Paris: un mouvement de foule dans le parc, des visiteurs confinés (vidéo)

Un mouvement de panique se serait produit dans l'enceinte du parc Disneyland Paris. C'est ce qu'affirment nos confrères de la DH, et de nombreux témoignages publiés sur le réseau social, Twitter. Ce serait, en réalité, la défaillance d’un tapis roulant, la cause de ce mouvement de panique, et non des coups de feu comme l'affirmaient certains témoins sur les réseaux sociaux. Il s'agirait donc d'une fausse alerte. Des propos confirmés par un journaliste de LCI.