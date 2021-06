Disneyland Paris rouvre ses portes : le masque est obligatoire dès six ans

Début 2021, les syndicats et la direction du parc ont même signé un accord collectif de ruptures conventionnelles, prévoyant jusqu’à 1060 départs. Une fois décomptés, le parc compte désormais 14.700 employés, "sans saisonniers et sans CDD", explique Djamila Ouaz du syndicat CFDT.

Fermé depuis le 30 octobre 2020, Disneyland Paris rouvre donc ses portes au public jeudi, mais avec une capacité d’accueil limitée. La jauge actuelle permet d’accueillir "28.000 personnes, ce qui limite les entrées" du parc, prévu pour aller "jusqu’à 50.000 visiteurs par jour", selon Djamila Ouaz.

►►► Le pass pour les vacances : Toutes les questions que vous vous posez sur Covidsafe.be

Si l’ensemble des attractions et commerces sont accessibles, tous les visiteurs de 6 ans et plus ainsi que les employés doivent porter un masque, "et ce à tout moment de la journée", souligne Disneyland Paris. "Nous avons mis en place des mesures sanitaires renforcées dans tout notre resort, que ce soit dans nos attractions, boutiques, hôtels et restaurants", a précisé dans la matinée la présidente du parc, Natacha Rafalski.