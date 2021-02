Disney+: "Limiter l'accès par les parents n'est qu'une étape, la suivante sera l'interdiction"

"Dumbo", "Peter Pan", "Les Aristochats" ou encore "La Belle et le clochard", tous ces films de Disney et d'autres font désormais l’objet d’un contrôle parental sur la plateforme Disney+, en raison de certaines de leurs scènes jugées racistes ou sexistes. Une décision à visée éducative, justifient les studios américains. Education ou forme de censure? Pour en débattre sur le plateau de CQFD: Alain Berenboom, avocat spécialiste des droits intellectuels et Julien Truddaïu, coordinateur et animateur au sein de l'ASBL "Présence et Action culturelles".

Une décision qui répond à une mobilisation de la société

"Cette décision n'est pas gratuite de la part d'une multinationale du divertissement", observe Julien Truddaïu, "elle répond à une mobilisation et à des plaintes en série faites par un certain nombre de consommateurs ces derniers temps, c'est aussi une décision accélérée par le mouvement américain Black Lives Matter". "Il était temps d'ouvrir ce débat et de l'encadrer, c'est bien ce que propose Disney+, ce n'est pas de la censure mais de l'accompagnement, estime-t-il.

"Moi je trouve cette décision absolument grotesque", poursuit Alain Berenboom, "je considère que c'est infantiliser des enfants que d'imaginer qu'ils vont, après avoir vu des corbeaux noirs dans Dumbo, devenir racistes ou détester les Noirs ou qu'ils vont se moquer des Indiens, après avoir vu les peaux rouges dans Peter Pan, on marche sur la tête [...] Quand une grande société monopolistique comme Disney prend un décision pareille, c'est une décision quasi de pouvoir. Ils font peser sur les valeurs culturelles de la société un pouvoir de censure inadmissible. Pour moi, toutes les oeuvres doit être vues".