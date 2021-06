Discriminations envers les LGBT+ en Hongrie : "Parfois, ce que j’ai entendu me rendait presque malade", affirme Sophie Wilmès

Encore une fois, cette rencontre met sur la table le rôle de la coopération et du dialogue international, ainsi que les attentes de la Belgique dans le mode d’après-covid : "La Belgique est un petit pays, mais il met très haut dans l’agenda le respect des droits de l’homme. Au sein de l’Onu, on est dans une structure très large, qui compte 193 pays, dont certains ont un droit de véto. C’est l’endroit idéal pour trouver un consensus, même s’il s’agit d’une machine très large."

Dans l’agenda de la semaine figure également une rencontre entre le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres et plusieurs dirigeants et personnalités européens , dont notamment le roi Philippe et la reine Mathilde, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès. Lors d’un discours au Parlement européen ce jeudi, Antonio Guterres devrait souligner l’importance du partenariat entre l’Onu et l’Union européenne "pour relever les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés".

L’ancienne Première ministre belge l’admet : "C’est vrai que l’Europe a parfois du mal à s’exprimer d’une même voix. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on a des traités. Lorsqu’on ne s’entend pas sur certains sujets, il faut retourner à l’essentiel et voir ce autour de quoi on s’est réuni".

Cette semaine, la polémique autour de la loi hongroise a gagné même le terrain sportif, avec le refus de l’UEFA d’autoriser l’illumination du stade de Munich aux couleurs de l’arc-en-ciel à l’occasion du match de l’Euro Allemagne-Hongrie. L' "apolitisme" ainsi adopté par l’UEFA a été très décrié. A ce propos, pour Sophie Wilmès, "il faut que chacun et chacune puisse prendre à cœur cette histoire et pouvoir se positionner là-dessus. On a le devoir de laisser chacune et chacun exprimer son attachement à ces valeurs fondamentales de la manière qu’ils et elles le souhaitent. Quant à l’UEFA, j’aurais préféré qu’ils autorisent l’illumination du stade, mais ce n’est pas à moi de lui dire comment exprimer leur attachement à ces valeurs. Ils ont un règlement intérieur et ils ont pris une décision. Au-delà de la polémique, je souhaite saluer la mobilisation européenne au sein de l’Union, tant au niveau politique que des citoyens, parce qu’elle a été formidable."

Parmi les autres options, la possibilité de sanctionner la Hongrie en matière d’aides économiques. Un enjeu capital, alors que les pays européens se penchent déjà sur la relance d’après-covid. "Il faut d’abord convaincre", a martelé Sophie Wilmès. "L’application de l’article 7 prévoit une procédure extrêmement lourde, qui rend l’aboutissement des sanctions trop difficile. C’est pour cela que l’on veut d’abord aller vers la cour de Justice pour avoir un jugement et puis des sanctions. N’oublions pas que l’objectif n’est pas celui de mettre la Hongrie sur le côté, mais d’aboutir à un changement de comportement et à un retour à nos valeurs fondamentales. Nous sommes une union et nous avons envie de continuer à le rester."

Reste à voir, désormais, quelle est la marge de manœuvre de l’Europe "unie" vis-à-vis de la Hongrie. A ce propos, Sophie Wilmès a voulu rappeler que la Commission européenne est "gardienne des traités" et que son rôle est de vérifier que cette loi n’entre pas en confrontation avec les valeurs européennes. "Elle peut le faire de manières diverses, mais nous lui proposons d’aller à la cour de Justice européenne pour trancher ce litige. Et si elle devait ne pas le faire, il y a d’autres actions possibles"

Le débat autour de la question menée mardi au conseil des Affaires européennes a été très intense, voire douloureux, par moments. "Parfois, ce que j’ai entendu me rendait presque malade", a-t-elle avoué. En revanche, elle s’est dite "soulagée" d’entendre la condamnation ferme de la présidente de la Commission Ursula Von der Leyen. "Cela m’a soulagée parce que ce sont les valeurs en lesquelles nous croyons et si vous fragilisez ce sur quoi on s’est construit, que va-t-on faire demain ?"

S’agit-il d’un symptôme d’une Europe qui peine à faire valoir son point de vue ? Sophie Wilmès tempère : "D’une part, ce n’est pas parce que certains pays n’ont pas signé qu’ils ne sont pas d’accord avec son contenu. Du reste, au début, on comptait 13 signataires . Aujourd’hui, on en compte 17 et avec la présidence portugaise, en juillet, on arrivera à 18. Et je n’exclus pas que d’autres pays se joignent à nous. Pourtant, on est quand même toujours surpris de voir, lorsqu’on se prononce sur des valeurs qui devraient nous unir en tant qu’Européens, qu’on ne soit pas beaucoup plus nombreux à demander une action forte de la Commission européenne".

Si la Belgique exprime haut et fort sa condamnation, il semblerait qu’au sein des pays de l’Union, cette position ne soit pas partagée par tous. En effet, l’adoption de cette législation controversée a conduit 17 pays européens à soutenir une déclaration pour appeler la Commission à réagir. Or, tous les autres pays ne semblent pas prêts à la soutenir.

Si la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès espère que cette loi va être discutée au sein du sommet, elle a rappelé qu’elle s’est déjà invitée au Conseil des affaires européennes ce mardi. Alors que l’article 7 (relatif au respect des droits de l’homme) a été évoqué pour la Hongrie et la Pologne, "on a rappelé à la Hongrie à quel point nous sommes en désaccord total avec cette loi qui a été votée".

Malgré le grand nombre de dossiers en matière de politique étrangère, Sophie Wilmès est également vice-Premier ministre du gouvernement.

Or, au sein de la Vivaldi, il est temps de peaufiner le plan de relance belge pour l’après-coronavirus. Le plan de relance a été validé par la Commission européenne, mais il reste à décider par quel chemin aboutir à la relance au sein de la Belgique, entre investissements et grandes réformes. Et ce, selon les infos qui ont fuité, d’ici le 21 juillet. En ce sens, pour Sophie Wilmès, "il n’y a pas de délai absolu. Ce n’est pas moi qui tiens l’agenda, mais le plus important n’est pas le 'quand' mais le quoi. Le plan d’investissement a été validé par l’Europe, ce qui est une très bonne nouvelle, mais maintenant il faut continuer sur cette lancée avec des investissements dans des domaines à haute valeur ajoutée et peut-être en relation avec l’autonomie stratégique qu’on essaie de développer au niveau européen. Et à côté de cela, il y a la question des réformes structurelles. Je pense par exemple à la création d’emploi : on est à 69% en Belgique, mais notre objectif est d’atteindre les 80%. J’ai également toujours mis en avant l’adéquation entre le travail et la vie privée : c’est ça aussi, l’après-covid."

Bien que les chantiers soient nombreux, encore une fois la Belgique se heurte à sa réalité institutionnelle et encore plus au sein d’une coalition Vivaldi où quelques désaccords ont déjà fait la Une de l’actualité. Pour l’ancienne Première ministre, il s’agit toutefois d’imprimer une véritable marque pour les années à venir. "Il est vrai que cette coalition compte sept partis assez hétéroclites, et il est vrai aussi que l’après-covid permettra à chacune et chacun de se déployer dans nos convictions profondes. C’est ça aussi l’intérêt d’une coalition : trouver des compromis. Ce ne sera pas simple, mais j’espère qu’on y arrivera."