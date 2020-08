Discrimination : Knorr rebaptise sa "sauce tsigane" vendue en Allemagne en "sauce paprika à la hongroise"

Tante Jemima et Uncle Bens : des emballages d'une autre époque ? - Archive : JT du 18/06/2020 -... Les sourires éclatants de Tante Jamima et d'Uncle Bens vont ils disparaître? Pour la première, le sort est scellé, pour le second, l'idée fait son chemin. Ces deux personnages incarnent des stéréotypes racistes. Or, les temps changent et les marques s'adaptent ou cèdent sous la pression citoyenne.