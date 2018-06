Directeur, gardien, aumônier: comment font-ils face à la radicalisation en prison?

Dominique Schurgers, agent pénitentiaire

Dominique Schurgers fait partie des deux cents agents pénitentiaires de la prison de Marche-en-Famenne. Pour lui, la radicalisation de certains détenus est parfois visible, décelée dans des comportements vis-à-vis du personnel féminin. "Certains refusent de leur adresser la parole", entame notre témoin. "J'en ai vu qui refusaient le repas donné par l'agent. J'en ai vu qui leur tournaient le dos, qui les insultaient. Il y a différents comportements et tout ce qu'on peut imaginer peut se passer. Moi le refus de repas, j'y ai assisté, les insultes, j'y ai assisté, et le refus de regarder dans les yeux ou même d'adresser la parole, j'y ai assisté aussi."

Pourtant, le processus est souvent bien plus complexe. Et notre agent et délégué syndical de dénoncer un manque criant de formations du personnel et de moyens avec des conséquences très concrètes : "Voir les prêcheurs, c'est très difficile, en fait. S'ils le font, ils font ça dans un préau. Or, le préau nous n'y rentrons pas pour motif de sécurité. S'ils prêchent, c'est de façon verbale et nous n'avons pas la possibilité. Pour ce qu'il se passe dans les ailes, à l'intérieur, ce n'est pas mieux."

Trois agents dans une aile pour septante-cinq ou quatre-vingts détenus, nous ne pouvons pas être partout.

"Sur le temps où on est d'un côté, ils vont aller prêcher de l'autre, quand ils vont voir arriver l'agent, ils vont cesser ou changer de lieu." L'autre problème pour les gardiens, c'est la difficulté d'appréhender l'extrémisme islamique. "Quand ils parlent entre eux, ils ne parlent pas spécialement français non plus, donc impossible de savoir de quoi ils parlent. Même chose avec le Coran. J'ai appris qu'il y avait plus Corans. Je ne sais évidemment pas lequel ils ont devant eux."

Selon nos informations, treize personnes considérées comme radicalisées seraient actuellement incarcérées à la prison de Marche-en-Famenne, dont au moins cinq pourraient avoir des contacts directs avec les autres détenus.