Diplôme en informatique: une voie (vraiment) royale vers l'emploi?

C'est un métier qu'on dit en pénurie, celui d'informaticien. Chez nous, 15.0000 à 18.000 postes seraient vacants, et pourtant il n'est pas toujours simple pour ceux qui sont diplômés de trouver un emploi. C'est le cas de Karim, un nom d'emprunt pour cet homme qui souhaite rester discret et qui, malgré un bachelier décroché en 2016, ne trouve toujours pas de job dans son domaine.

J'ai l'impression d'avoir perdu 4 ans de ma vie

À 32 ans, lui qui était alors chauffeur poids-lourd décidait de reprendre des études. Féru d'informatique, il apprend que le secteur est en pénurie et se lance courageusement dans un cursus de trois ans d'études. En 2016, le voilà diplômé en informatique de gestion, en théorie une des catégories les plus demandées sur le marché.

Sauf qu'après avoir envoyé des centaines de CV, postulé sur internet, en entreprise, cherché en intérim, rien n'y fait. En 2019, Karim a repris son job de chauffeur.

"C'est une frustration, nous confie-t-il, j'ai l'impression d'avoir perdu quatre ans de ma vie. J'ai choisi l'informatique parce que c'est quelque chose que j'adorais vraiment. On m'a garanti du boulot, dans les écoles on nous disait qu'on allait s'arracher nos diplômes. Mais j'ai terminé ce bachelier et malgré tous mes efforts, rien. Absolument rien."

Lors des rares entretiens qu'il parvient à obtenir, on lui reproche constamment un manque d'expérience.

2.400 diplômés sans emploi en Wallonie

Pour y voir plus clair, nous nous rendons à Gembloux dans une entreprise de consultance informatique. Spécialisée dans le développement d'applications, elle emploie près de 60 personnes, la plupart en CDI. Nous décidons de soumettre le CV de Karim et d'expliquer sa situation à Patrick Van Este, responsable marketing.

"C'est très étonnant, déclare tout de suite ce professionnel du secteur. À partir du moment où une personne a un bachelier, je connais quand même pas mal de clients qui sont demandeurs. Ce sont des juniors, mais ça devrait fonctionner. C'est typiquement le type de profil qu'on recherche."

Pourtant, le cas de Karim n'est pas isolé. Rien qu'en Wallonie, près de 2.400 personnes formées et diplômées en informatique ne trouvent pas de débouché. Pour Patrick Van Este, c'est notamment la faute de certains employeurs très frileux.

"Les entreprises doivent engager aussi des juniors et s'engager à les former, précise-t-il. En moyenne on en engage 3 ou 4 chaque année chez nous, mais c'est vrai que c'est un investissement et c'est parfois dur de les voir partir ailleurs quand ils ont tout appris ici."

Des entreprises trop exigeantes

Un constat partagé par Agoria qui regroupe les employeurs en technologie de l'information. Jeroen Franssen, lead expert talent, reconnaît que certaines entreprises sont trop exigeantes.

"Ils veulent combiner une série de compétences numériques avec une série de compétences dans le domaine d'application. Et ça pour un jeune, un junior, c'est parfois beaucoup demander", ajoute-t-il.

Pour ce spécialiste, les entreprises doivent investir dans la formation des juniors. Il s'engage à donner un coup de pouce à Karim et plusieurs étudiants de sa promotion toujours sans emploi.