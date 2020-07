Dinant : inauguration d'une consigne et d'un parking pour motards

La ministre wallonne du Tourisme et de la Sécurité routière, Valérie De Bue, a inauguré samedi un service de consigne et un parking destiné aux motards à Dinant. La consigne est située rue Saint-Martin, à côté de l'Hôtel de Ville et à deux pas de la Croisette. Elle est l'oeuvre de la Ville de Dinant et de l'asbl Fedemot, avec le soutien de la Région wallonne.

Ouverte depuis le 4 juin, elle est accessible de 10h30 à 18h30 les week-ends et jour fériés en période touristique. Les motards peuvent y déposer leurs affaires au tarif de cinq euros.