Digitalisation du marché de la seconde main : certains magasins souffrent de la concurrence

Les magasins traditionnels de seconde main sont-ils menacés par internet ? On peut se poser la question à l’heure où vous pouvez vendre ou acheter des vêtements d’occasion sur des plateformes en ligne de plus en plus nombreuses. Certains en souffrent plus que d’autres et petits et grands commerces physiques sont à tout le moins attentifs à cette évolution.

Facilité d’utilisation

Sur la table de sa salle à manger à Uccle, Jen installe une petite veste que sa fille n’a jamais portée et une paire d’escarpins qu’elle n’a presque jamais mis. Pour cette jeune maman, c’est devenu une habitude : quand elle veut se débarrasser de vêtements ou d’accessoires en bon état, elle les revend via une plateforme de seconde main sur internet. Téléphone en main, la marche à suivre est on ne peut plus simple.

"C’est prendre une photo et la poster, ça prend quelques secondes, c’est très facile", nous explique-t-elle.

Tellement facile que depuis au moins un an, Jen ne se rend plus dans les boutiques traditionnelles de seconde main. "Je ne le fais plus aujourd’hui parce que ces applications-là existent avec des prix différents, il faut le dire, confie-t-elle. C’est normal parce que les vendeurs n’ont pas de boutique, donc pas de charge, il n’y a pas d’intermédiaire, mais c’est vrai que c’est un peu dommage".