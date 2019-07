Dieudonné se produit en Belgique après sa condamnation à deux ans de prison ferme

Le polémiste français Dieudonné M'Bala M'Bala s'est produit dimanche soir sur un terrain privé de Morlanwelz (Hainaut), deux jours après avoir été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. Une autre représentation est annoncée à Liège le 14 juillet.

Les consignes étaient claires : une fois la place achetée via le site "dieudosphère", l'adresse du spectacle, prévu à 17h00, est communiquée aux alentours de 15h30 par SMS. Au lieu de Bruxelles, annoncée initialement, c'est la commune de Morlanwelz, à plus de 50km de la capitale, qui est indiquée dans le message promis. Il est conseillé de venir avec un coussin car le terrain est en pente. Le spectacle "En Vérité", joué en plein air, a débuté vers 18h00 devant plus de 150 spectateurs.

Condamné pour propos racistes en 2017

Dieudonné ne peut plus se produire dans des salles de spectacle en Belgique depuis sa condamnation pour propos racistes par la Cour d'appel de Liège en 2017. En France également, ses spectacles font régulièrement l'objet d'interdictions dans des salles. Le polémiste a donc mis au point un stratagème afin de contourner ces interdictions. Sur son site internet, les supporters de l'humoriste controversé peuvent proposer leur propriété comme lieu de représentation. L'adresse n'est alors communiquée qu'en dernière minute. Les maires et bourgmestres des villes et communes concernées se retrouvant pris de court, avec un champ d'actions limité.

"Nous n'étions au courant de rien. C'est d'ailleurs vous qui me l'apprenez", assure Josée Incannela, première échevine à Morlanwelz, interrogée par Belga. L'élue s'est d'ailleurs rendue immédiatement sur les lieux, peu avant le début du spectacle, afin d'analyser la situation. "Puisque cela se déroule sur un terrain privé, tant qu'il n'y a pas de tapage ni de plaintes des voisins je ne peux rien faire", ajoute-t-elle. L'échevine a prévenu la police par précaution afin qu'elle surveille la situation.

Dieudonné a été condamné vendredi à deux ans de prison ferme pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et blanchiment d'argent. Sa compagne, Noémie Montagne, en tant que gérante de droit de leur société des Productions de la plume, écope pour sa part de 18 mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour abus de biens sociaux aux dépens de cette société et fraude à la TVA. L'humoriste controversé a indiqué vendredi soir dans une vidéo qu'il ferait appel de cette décision et qu'il continuerait à se produire entretemps tout en invitant ses fans à assister à son nouveau spectacle "Gilet jaune".