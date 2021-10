Didier Raoult à nouveau dans la tourmente : on vous explique tout sur ses "expérimentations sauvages"

Le professeur Didier Raoult est à nouveau dans la tourmente. La semaine dernière, le journal français Mediapart révélait qu’il aurait mené des essais cliniques "irréguliers" contre la tuberculose au sein de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille.

"Depuis 2017", l’Institut "mène une expérimentation sauvage contre la tuberculose, provoquant chez plusieurs patients, dont un mineur, de graves complications", expliquait Médiapart.

Ce n’est pas la première fois que le microbiologiste marseillais est sur la sellette : pendant la crise sanitaire, ses études sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19 avaient déjà alerté la communauté scientifique.

Cette fois, l’affaire concerne le traitement de la tuberculose : l’étude lancée par Didier Raoult et son adjoint Michel Drancourt, visait à évaluer l’efficacité d’un cocktail de quatre antibiotiques "chez des patients atteints de tuberculose multirésistante", à savoir des tuberculoses pour lesquelles les traitements traditionnels ne fonctionnent pas, rapportent nos confrères du Monde. Jusque-là, le but est noble. Mais c’est dans la méthode que cela se complique.

Des antibiotiques non recommandés par l’OMS

L’IHU utilisait quatre antibiotiques, dont deux ne figurent pas dans la liste des traitements recommandés par l’OMS pour le traitement de la tuberculose, notent Mediapart et Le Monde. Il s’agit de la sulfadiazine et la minocycline.

"L’objectif du professeur Raoult aurait été de trouver un traitement plus simple et rapide que celui actuellement recommandé en France, qui dure en règle générale six mois. Le problème est qu’aucune étude ni aucun élément scientifique ne permettent de présager de l’efficacité contre la tuberculose de deux des antibiotiques utilisés par les services de l’IHU", rapporte le Journal international de Médecine.

Encore plus grave, l’une des deux molécules, la sulfadiazine, serait toxique pour les reins des patients. Selon les informations récoltées par Mediapart, trois participants à l’essai ont dû être opérés en urgence à cause de cet effet secondaire. Parmi ceux-ci, un mineur âgé de 17 ans.

